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İYİ Partili iki isim AK Parti'ye katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 18:55
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İYİ Partili iki isim AK Parti’ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti'den istifa eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı AK Parti'ye geçti.

Özel ve Karabatı'ya parti rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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İYİ Partili iki isim AK Parti’ye katıldı İYİ Partili iki isim AK Parti’ye katıldı İYİ Partili iki isim AK Parti’ye katıldı
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