Fuat Oktay’dan Moskova’da barış çağrısı: Geçici değil, kalıcı ateşkes sağlanmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, beraberindeki heyetle Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'da Paskalya nedeniyle ilan ettiği ateşkesi değerlendiren Oktay, bu adımın barış çabalarına katkı sağlayacağını ancak esas olanın kalıcı bir çözüm olduğunu vurguladı.

KALICI ATEŞKES VURGUSU

Moskova temasları sırasında Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Oktay, Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkesin umut verici olduğunu ancak barış sürecinin süreklilik kazanması gerektiğini söyledi.

"Her türlü ateşkes ilanının barış çabalarına pozitif katkısı olacaktır. Ümit ediyoruz, bu geçici olmasın. Esas olan kalıcı barış" diyen Oktay, bölge ülkelerinin savaşlardan, krizlerden ve öngörülemezlikten yorulduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ ROLÜ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında barış görüşmelerine ev sahipliği yapabileceğini söyleyen Oktay, "Türkiye olarak barış çabalarına dün olduğu gibi bugün de katkı sunuyoruz. Türkiye, istikrarlı ve ilkesel duruşuyla tüm tarafların güven duyduğu ender ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

TAHIL KRİZİNE TÜRKİYE ÇÖZÜMÜ

Karadeniz Tahıl Anlaşması hakkında da konuşan Oktay, Türkiye'nin girişimiyle kıtlık tehlikesi yaşayan ülkelerin rahatladığını hatırlattı.

"Anlaşmanın sonlanması uygulamalardaki sorunlardan kaynaklandı. Rusya, kendi ihracatının sağlanmadığını ve tahılın çoğunun gelişmiş ülkelere gittiğini belirtti. Geri kalmış Afrika ülkeleri için gönderim arzu ediliyordu. Türkiye, bu konuda da arabuluculuğa devam edecek" dedi.

RUSYA İLE İLİŞKİLER GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihinde olmadığı kadar iyi bir düzeyde olduğunu ifade eden Oktay, bu ilişkinin birçok ülkeye örnek teşkil ettiğini söyledi.

"Bir konuda hemfikir olmamak, ikili ilişkilerin gelişmesini engellemez. Ekonomik ilişkilerimiz güçlü, ticaret hacmi 50 milyar doları geçti" diye konuştu.

TÜRKİYE YAPTIRIMLARI DELME GİRİŞİMİNDE BULUNMAZ

Türkiye'nin, Rusya ile ilişkilerini geliştirmesinin yaptırımları bypass etmek anlamına gelmediğini belirten Oktay, "Türkiye kartlarını açık oynar. Asla böyle bir yola tenezzül etmez" dedi.

HEYET TEMASLARDA BULUNDU

Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Rusya Parlamentosu alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin parlamentolar düzeyinde güçlendirilmesi ele alındı.

Oktay'a Moskova'daki temaslarında, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun eşlik etti.