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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı duraklar işletmeye kapatılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.04.2025 11:14
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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda bazı duraklar işletmeye kapatılacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." bilgisine yer verildi.

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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda bazı duraklar işletmeye kapatılacak Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda bazı duraklar işletmeye kapatılacak Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda bazı duraklar işletmeye kapatılacak
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