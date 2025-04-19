Kırmızı bültenle aranan 3 şahıs Gürcistan’da yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile Ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısların Gürcistan'da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca 3 şahsın Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

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