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Kırmızı bültenle aranan 3 şahıs Gürcistan'da yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 07:48
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Kırmızı bültenle aranan 3 şahıs Gürcistan’da yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile Ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısların Gürcistan’da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca 3 şahsın Türkiye’ye getirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile Ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısların Gürcistan'da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca 3 şahsın Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

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