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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 14:39
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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı gözaltına alındı

Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler M.A.Y, M.Ş.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 kilo 314 kubar esrar, 83 gram kenevir tohumu, 4 esrar öğütme makinesi, uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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