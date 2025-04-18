Bakan Kacır’dan Silvan Tüneli paylaşımı

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdükleri 2024-2028 GAP Eylem Planı'nda yer alan projelerin tek tek hayata geçirildiğini belirtti.Dün kazı başlangıç töreni yapılan Silvan Tüneli'nin 13,2 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük sulama tüneli olarak 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:"305 bin kişiye istihdam, ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlayacak bu proje, GAP Eylem Planı'mızın somut adımlarından biri. Toplam 496 milyar lira yatırımla 570 bini aşkın kişiye istihdam sağlayacak GAP Eylem Planı, bölgesel kalkınmada yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. GAP'ta üretim, kalkınma ve istihdam hız kesmeden devam edecek."