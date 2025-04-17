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Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 17.04.2025 16:53
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Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da daha önce terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, sosyal medyada örgütü öven paylaşımlar yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital materyal ve ruhsatsız tabancaya incelenmek üzere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmişte Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunan 6 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda M.Ö. ve A.K. ile Suriye ve Irak uyruklu F.H., A.U., Ö.I. ve Ö.M.'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital materyal ve ruhsatsız tabancaya incelenmek üzere el konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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