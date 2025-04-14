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İBB'nin bütçe skandalına AK Parti'den tepki! 215 milyar TL borç ve 59 milyar TL açık: Kurumun batışının göstergesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 23:09 Güncelleme: 14.04.2025 23:30
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İBB’nin bütçe skandalına AK Parti’den tepki! 215 milyar TL borç ve 59 milyar TL açık: Kurumun batışının göstergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2024 yılı denetim raporuna göre İBB 2024 yılında 179,6 milyar TL gelir elde etti ancak 238,9 milyar TL harcama yapıldı. Aradaki 59 milyar 328 milyon TL'lik fark dikkat çekerken AK Parti İBB meclis üyesi Muhammed Kaynar rapora ilişkin İBB, İETT ve İSKİ borçlarının 215 milyar TL olduğunu belirterek 'Bu kadar laf söyledikleri Türkiye bütçesinde bile açık en fazla %5 iken, İBB'nin açığı yüzde 33. Bu, bir kurumun batışının göstergesidir.' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2024 yılı denetim raporuna göre İBB 2024 yılında 179,6 milyar TL gelir elde etti.

238,9 milyar TL harcamanın yapıldığı bütçede 59 milyar 328 milyon TL'lik fark oluştu. Bu fark tepkilerin odağına yerleşirken AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.

Fotoğraf-SabahFotoğraf-Sabah

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2024 yılı denetim raporu Meclis'e sunuldu. AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar,CHP'li İBB yönetimine sert tepki gösterdi.

YÜZDE 33'LÜK BÜTÇE AÇIĞI: BATIŞIN GÖSTERGESİ

Sabah'ta yer alan habere göre, İBB 2024 yılında 179,6 milyar TL gelir elde etti ve 238,9 milyar TL harcama yaptı ancak tam 59 milyar 328 milyon TL'Lik bir fark oluştu. Kaynar,bu farka tepki göstererek "Bu kadar laf söyledikleri Türkiye bütçesinde bile açık en fazla %5 iken, İBB'nin açığı yüzde 33. Bu, bir kurumun batışının göstergesidir." şeklinde konuştu.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

6 YILDA BORÇLARDA YÜZDE 704'LÜK ARTIŞ

İBB'nin 2018'de 26,7 milyar TL olan toplam borcun, 2024 sonunda 215 milyar TL'ye çıktığını belirten Kaynar, bu artışın %704 olduğunu vurgularken İSKİ ve İETT'nin borçları da eklendiğinde toplam borç 264,9 milyar TL'ye ulaştığı görülüyor.

"NEYİ NİÇİN SAKLADIKLARINI BİLİYORUZ"

AK Partili Kaynar, İBB'ye bağlı 31 şirketin mali tablolarının, yönetim kurulu üyelerinin ve sosyal haklarının denetim komisyonuna iletilmediğini vurgulayarak "Neyi niçin sakladıklarını biliyoruz. Bu şirketlerin tamamı zarar ediyor ve belediyenin sırtında bir kambura dönüşmüş durumda." dedi.

Fotoğraf- SabahFotoğraf- Sabah

KONSER VE KOKTEYLLERE 1.3 MİLYAR TL'LİK HARCAMA

Rapora göre 2024 yılında kültür ve organizasyon faaliyetlerine yönelik ihaleler için 1 milyar 345 milyon TL harcandığını aktaran Kaynar bu harcamalar içinde konser, dans, kokteyl, uçak bileti, otel konaklaması gibi kalemlerin de yer aldığını belirtti ve "Etkinlikler adı altında kamu kaynağı hoyratça harcandı. Üstelik bu işlerin çoğu alt yüklenicilere yaptırıldı, piyasa fiyatının çok üzerinde bedeller ödendi." dedi.

İBB, 2024 yılında sadece araç kiralama için 1,9 milyar TL harcadı. Toplamda 2.210 aracın kiralandığı belirtildi. Kaynar, bu sayıya şirketlerin kiraladığı araçların dahil olmadığını ve gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Fotoğraf- SabahFotoğraf- Sabah

PERSONEL SAYISINDA 1 YILDA YÜZDE 41'LİK ARTIŞ

İBB, İSKİ ve İETT bünyesindeki toplam personel sayısı 72 bin 844 olarak açıklandı. Şirket çalışanları hariç bu sayı, 2019'a kıyasla büyük bir artış gösterdi. Özellikle İETT'nin personel sayısı sadece bir yılda %41 oranında arttı.

Kaynar, 2024 yılında yapılan 90 milyar TL'nin üzerindeki ihalelerin %66'sının neredeyse sıfır rekabetle yapıldığını ifade etti. "Açık ihale yerine davet usulü yaygınlaştırıldı, bu da fiyat kırımlarını düşürdü ve maliyeti artırdı." dedi.

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İBB’nin bütçe skandalına AK Parti’den tepki! 215 milyar TL borç ve 59 milyar TL açık: Kurumun batışının göstergesi İBB’nin bütçe skandalına AK Parti’den tepki! 215 milyar TL borç ve 59 milyar TL açık: Kurumun batışının göstergesi İBB’nin bütçe skandalına AK Parti’den tepki! 215 milyar TL borç ve 59 milyar TL açık: Kurumun batışının göstergesi
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