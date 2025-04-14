İBB’nin bütçe skandalına AK Parti’den tepki! 215 milyar TL borç ve 59 milyar TL açık: Kurumun batışının göstergesi

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6 YILDA BORÇLARDA YÜZDE 704'LÜK ARTIŞ

İBB'nin 2018'de 26,7 milyar TL olan toplam borcun, 2024 sonunda 215 milyar TL'ye çıktığını belirten Kaynar, bu artışın %704 olduğunu vurgularken İSKİ ve İETT'nin borçları da eklendiğinde toplam borç 264,9 milyar TL'ye ulaştığı görülüyor.

"NEYİ NİÇİN SAKLADIKLARINI BİLİYORUZ"

AK Partili Kaynar, İBB'ye bağlı 31 şirketin mali tablolarının, yönetim kurulu üyelerinin ve sosyal haklarının denetim komisyonuna iletilmediğini vurgulayarak "Neyi niçin sakladıklarını biliyoruz. Bu şirketlerin tamamı zarar ediyor ve belediyenin sırtında bir kambura dönüşmüş durumda." dedi.