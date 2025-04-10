Rehberim peygamberim yarışması ödül töreni yapıldı

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"İYİLİĞİ YAYGINLAŞTIRIP KÖTÜLÜĞÜN ÖNÜNDE SET OLACAĞIZ"

Dünyanın dört bir yanından 21. yüzyılın sahabelerinin Türkiye'ye geldiğine inandıklarını söyleyen Ceylan, "Burada birlikte olacağız, hemhal olacağız. Ümmet kardeşliğini yaşayacağız ve tekrardan ülkelerimize döneceğiz. Dünyaya yayılacağız, iyiliği yaygınlaştırıp kötülüğün önünde set olacağız ve Peygamberin 21. yüzyıldaki sahabeleri olarak onun huzuruna gideceğiz, diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

"İSLAM'IN GÜZEL BİR DİN OLDUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERECEK"

Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry Abdul Kadir, programı düzenleyenlere teşekkür ederek, hadisin İslam'da çok kıymetli bir kanıt olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'den sonra geldiğini belirtti.