Rehberim peygamberim yarışması ödül töreni yapıldı
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ile Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry Abdul Kadir, Önder İmam Hatipliler Derneğinin, 'Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması'nda dereceye girenler için ödül törenine katıldı. Tören sonrası konuşma gerçekleştiren Bilal Erdoğan, imam hatip öğrencilerine yönelik çalışmalarda paydaş olmayı ve sosyal faaliyetleri desteklemeyi çok önemsediklerini belirterek “İmam hatipler dünya için önemli bir proje” olduğunu söyledi. Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry Abdul Kadir ise “Türkiye ve Malezya, inşallah bütün dünyaya İslam'ın güzel bir din olduğunu gösterecektir” ifadelerini kullandı.
İbn Haldun Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması"nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Program sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, imam hatip öğrencilerine yönelik çalışmalarda paydaş olmayı ve sosyal faaliyetleri desteklemeyi çok önemsediklerini kaydetti.
İbn Haldun Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, ilk etapta derece alan gençlerle yapılan söyleşilerin yer aldığı video gösterimi yapıldı.
İMAM HATİPLİLER İÇİN SOSYAL FAALİYETLER
Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, imam hatip öğrencilerine yönelik çalışmalarda paydaş olmayı ve sosyal faaliyetleri desteklemeyi çok önemsediklerini kaydetti.
İmam hatiplerin dünya için önemli bir proje olduğunu ifade eden Erdoğan, "Eğitim fakültemiz, oradaki hocalarımız imam hatipleri dünyaya tanıtmakta, imam hatiplerle ilgili faaliyet yapmakta aktif olsunlar istiyoruz." dedi.
Erdoğan, "İnşallah hadisleri ezberlemek, okumak bizim Efendimize olan muhabbetimizin bir yansıması olarak devamlılık kazanır." ifadesini kullandı.
"21. YÜZYILIN SAHABELERİ OLMAYA ADAYIZ"
ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, ödüllerin teşvik edici mahiyette olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimiz 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' diyor. Ashabın en çok sevildiği hadisi şeriflerden bir tanesi bu. Biz Peygamberi seviyoruz. Onun yolunda gitmeye, onun izinde gitmeye, 21. yüzyılın sahabeleri olmaya adayız." diye konuştu.
"İYİLİĞİ YAYGINLAŞTIRIP KÖTÜLÜĞÜN ÖNÜNDE SET OLACAĞIZ"
Dünyanın dört bir yanından 21. yüzyılın sahabelerinin Türkiye'ye geldiğine inandıklarını söyleyen Ceylan, "Burada birlikte olacağız, hemhal olacağız. Ümmet kardeşliğini yaşayacağız ve tekrardan ülkelerimize döneceğiz. Dünyaya yayılacağız, iyiliği yaygınlaştırıp kötülüğün önünde set olacağız ve Peygamberin 21. yüzyıldaki sahabeleri olarak onun huzuruna gideceğiz, diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.
"İSLAM'IN GÜZEL BİR DİN OLDUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERECEK"
Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry Abdul Kadir, programı düzenleyenlere teşekkür ederek, hadisin İslam'da çok kıymetli bir kanıt olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'den sonra geldiğini belirtti.
"GENÇLER İÇİN GÜZEL BİR YOL"
Hadisi şeriflerin Kur'an-ı Kerim'i detaylı bir şekilde anlattığına vurgu yapan Zambry, "İslam'ı genişletmek açısından gençler için bu çok güzel bir yoldur. İslam'ı öğrenebilmemiz için Hz. Muhammed'in hayatını da bilmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.
İyi bir Müslüman olmak için Kur'an ve hadisin Müslümanların hayatında olması gerektiğinin altını çizen Zambry, "Türkiye ve Malezya, inşallah bütün dünyaya İslam'ın güzel bir din olduğunu gösterecektir." dedi.
Törende, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz'ün konuşmalarının ardından Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, kapanış dersi verdi.
DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL TAKDİMİ
Yarışmada birinci seçilen Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Ubeyde Dağ'a ödülünü Bilal Erdoğan takdim etti.
Birinciye tam, ikinciye üç çeyrek, üçüncüye yarım, 4 ve 10 arasındaki öğrencilere çeyrek, 11-20 arasında dereceye girenlere de 2 bin 500 lira para ödülü verildi. Dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine de çeyrek altın hediye edildi.
Tören, yarışmada ilk 20'ye giren öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.
Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Müftüsü Feyyaz İdin ve okul yöneticileri de katıldı.
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