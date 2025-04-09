Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
GÜNDEM: BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR
Görüşmelerde, Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA DA KATILACAK
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Başkan Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na iştirakleri de öngörülmekte.
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