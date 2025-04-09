Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’dan Türkiye’ye kritik ziyaret!

Başkan Erdoğan - Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto | Fotoğraf: AA

GÜÇLÜ VE TARİHİ BAĞLAR PEKİŞİYOR

Bu ziyaret, güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerin daha da güçlenmesine ve derinleşmesine vesile olacak.