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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 14:04 Güncelleme: 09.04.2025 14:17
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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’dan Türkiye’ye kritik ziyaret!

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Başkan Erdoğan - Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan - Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto | Fotoğraf: AA

GÜNDEM: BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR

Görüşmelerde, Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan - Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan - Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto | Fotoğraf: AA

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA DA KATILACAK

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Başkan Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na iştirakleri de öngörülmekte.

Başkan Erdoğan - Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan - Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto | Fotoğraf: AA

GÜÇLÜ VE TARİHİ BAĞLAR PEKİŞİYOR

Bu ziyaret, güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerin daha da güçlenmesine ve derinleşmesine vesile olacak.

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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’dan Türkiye’ye kritik ziyaret! Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’dan Türkiye’ye kritik ziyaret! Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’dan Türkiye’ye kritik ziyaret!

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