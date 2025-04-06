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CHP'nin faşist zihniyetine bir örnek daha! Trollerden yolsuzluğa "destek" baskısı: Linçlenen Cem Yılmaz hesabını kapattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.04.2025 19:49 Güncelleme: 06.04.2025 20:05
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CHP’nin faşist zihniyetine bir örnek daha! Trollerden yolsuzluğa destek baskısı: Linçlenen Cem Yılmaz hesabını kapattı

Skandalların ardı arkasının kesilmediği CHP'de Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğl'unun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP zihniyeti birçok ünlüye ve fenomene sosyal medyadan tepki göstermesi için baskı kuruyor. Birçok fenomen ve ünlü isim 'yeteri kadar destek göstermedin' denilerek sosyal medyada linçleniyor. 'Ya bizden ya hiç' kafasıyla adeta linç kampanyasının başlatıldığı bu dönemde faşist zihniyet kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu kez hedef tahtasında ise komedyen Cem Yılmaz oldu. Linçlere ilişkin Yılmaz önceki günlerde 'Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım' demişti. Bunun ardından 'Yeteri kadar destek vermedin' denilerek daha fazla linçlenen Cem Yılmaz 16 milyonluk X hesabını kapattı.

CHP'li Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ardından CHP'li Özgür Özel provokatörleri sokağa çağırdı yetmedi ülke ekonomisini hedef alarak skandal bir boykot çağrısı yaptı. Bu skandallar ile Özel adeta "ya bizden ya hiç" diyerek kendilerine destek vermeyenlere tehditler savurdu.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

"NEDEN DESTEK VERMEDİN?" DENİLEREK LİNÇ GİRİŞİMİ

CHP'nin kirli yüzünün gözler önüne serildiği bu süreçte sosyal medyada da linç girişimleri başlatıldı. Birçok ünlü ve fenomenin hedef gösterildiği girişimlerde "Neden destek vermedin? Neden daha az destek verdin? Neden paylaşım yapmadın?" denilerek faşizan bir linç ile birçok isim linçlendi.

Fotoğraf- A Haber ArşivFotoğraf- A Haber Arşiv

Bunlardan biri de komedyen Gökhan Ünver olmuştu. Ünver sosyal medyada yaşananlara tepki göstermediği gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmiş ardından da CHP'li Bodrum ve Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etmişti.

Fotoğraf- A Haber ArşivFotoğraf- A Haber Arşiv

FAŞİZAN BASKIDA HEDEF CEM YILMAZ

Bu kez linç hedefinde ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. CHP'li İBB'nin yolsuzluğuna sosyal medyada paylaşım yapan Yılmaz "Neden yeteri kadar destek göstermedin?" denilerek sosyal medyada hedef haline getirildi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

Cem Yılmaz önceki günlerde linçlere tepki göstererek "Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım" demişti.

Cem Yılmaz X hesabını kapattıCem Yılmaz X hesabını kapattı

HESABINI KAPATTI

CHP'nin faşist zihniyetini,n sonucu olan linç girişimleri sonras Cem Yılmaz 16 milyonluk X hesabını kapattı. Yılmaz, Bluesky hesabından "X hesabımı kapattım. Tavsiye ederim" şeklinde imalı bir paylaşımda bulundu.

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CHP’nin faşist zihniyetine bir örnek daha! Trollerden yolsuzluğa destek baskısı: Linçlenen Cem Yılmaz hesabını kapattı CHP’nin faşist zihniyetine bir örnek daha! Trollerden yolsuzluğa destek baskısı: Linçlenen Cem Yılmaz hesabını kapattı CHP’nin faşist zihniyetine bir örnek daha! Trollerden yolsuzluğa destek baskısı: Linçlenen Cem Yılmaz hesabını kapattı
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