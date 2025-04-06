CHP'nin faşist zihniyetine bir örnek daha! Trollerden yolsuzluğa "destek" baskısı: Linçlenen Cem Yılmaz hesabını kapattı

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"NEDEN DESTEK VERMEDİN?" DENİLEREK LİNÇ GİRİŞİMİ

CHP'nin kirli yüzünün gözler önüne serildiği bu süreçte sosyal medyada da linç girişimleri başlatıldı. Birçok ünlü ve fenomenin hedef gösterildiği girişimlerde "Neden destek vermedin? Neden daha az destek verdin? Neden paylaşım yapmadın?" denilerek faşizan bir linç ile birçok isim linçlendi.