CHP'nin faşist zihniyetine bir örnek daha! Trollerden yolsuzluğa "destek" baskısı: Linçlenen Cem Yılmaz hesabını kapattı
Skandalların ardı arkasının kesilmediği CHP'de Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğl'unun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP zihniyeti birçok ünlüye ve fenomene sosyal medyadan tepki göstermesi için baskı kuruyor. Birçok fenomen ve ünlü isim 'yeteri kadar destek göstermedin' denilerek sosyal medyada linçleniyor. 'Ya bizden ya hiç' kafasıyla adeta linç kampanyasının başlatıldığı bu dönemde faşist zihniyet kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu kez hedef tahtasında ise komedyen Cem Yılmaz oldu. Linçlere ilişkin Yılmaz önceki günlerde 'Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım' demişti. Bunun ardından 'Yeteri kadar destek vermedin' denilerek daha fazla linçlenen Cem Yılmaz 16 milyonluk X hesabını kapattı.
CHP'li Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ardından CHP'li Özgür Özel provokatörleri sokağa çağırdı yetmedi ülke ekonomisini hedef alarak skandal bir boykot çağrısı yaptı. Bu skandallar ile Özel adeta "ya bizden ya hiç" diyerek kendilerine destek vermeyenlere tehditler savurdu.
"NEDEN DESTEK VERMEDİN?" DENİLEREK LİNÇ GİRİŞİMİ
CHP'nin kirli yüzünün gözler önüne serildiği bu süreçte sosyal medyada da linç girişimleri başlatıldı. Birçok ünlü ve fenomenin hedef gösterildiği girişimlerde "Neden destek vermedin? Neden daha az destek verdin? Neden paylaşım yapmadın?" denilerek faşizan bir linç ile birçok isim linçlendi.
Bunlardan biri de komedyen Gökhan Ünver olmuştu. Ünver sosyal medyada yaşananlara tepki göstermediği gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmiş ardından da CHP'li Bodrum ve Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etmişti.
FAŞİZAN BASKIDA HEDEF CEM YILMAZ
Bu kez linç hedefinde ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. CHP'li İBB'nin yolsuzluğuna sosyal medyada paylaşım yapan Yılmaz "Neden yeteri kadar destek göstermedin?" denilerek sosyal medyada hedef haline getirildi.
Cem Yılmaz önceki günlerde linçlere tepki göstererek "Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım" demişti.
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