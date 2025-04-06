Atık sular denize akıyor vatandaş isyanda! CHP'li belediye sessiz
Beylikdüzü'ndeki 8 mahalle, atıklarının doğrudan denize karışması nedeniyle çevre kirliliği ve kötü koku ile mücadele ediyor. İSKİ, gelen şikayetlere rağmen önlem almazken vatandaşlar atık suyun filtrelenmesini talep ediyor. İBB ve Beylikdüzü Belediyesi'nin duyarsızlığına yönelik tepkiler giderek büyüyor. İşte detaylar...
Beylikdüzü'nde atık sular, Kavaklı Dere'ye karıştı. Dereağzı ve Sahil Mahallesi'nin birleşiminde bulunan alanda pis su, akıtıldığı derede dayanılmaz bir koku oluşurken çevrede yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkamadığını belirtti.
Yaklaşık 200 metre ilerde deniz ile birleşen dere, kanalizasyon suyu nedeniyle denizi de kirletirken, vatandaşlar bir an önce Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) önlem almasını ve atık suyun dere ve denize akıtılmamasını istedi.
Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi ve çevredeki yedi mahallenin atıkları buradan denize karışıyor. Çevre kirliliğinin yaklaşık 8 aydır devam ettiği ve yetkililerin duruma müdahale etmediği ortaya çıktı. Marmara Denizi'nin canlıları için de felaket anlamına gelen atık suların filtresiz bir şekilde denize dökülmesi, çevrede dayanılmaz kötü kokuların oluşmasına yol açıyor.
VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR
Tüm şikayetlere rağmen harekete geçmeyen yetkililere tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor.
TEPKİLERİN ARDINDAN İSKİ'DEN AÇIKLAMA
Sosyal medyadaki tepkilerin ardından İSKİ'den yapılan açıklamada, "İdaremiz sorumluluk alanlarında ve Kavaklı-Ambarlı İBAAT tünel hattında temizlik çalışmaları devam etmektedir. Şikayet konusu alandan mevcut durumda denize atık su deşarjı bulunmamakta olup söz konusu şikayet videosunda görünen deniz ağzı ve derenin birleştiği noktada sahil akıntısından dolayı kum biriken kısımda temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Yapılacak çalışmalar öncesi İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne de bilgi verilmektedir. Bilgilerinize sunarız" denildi.
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