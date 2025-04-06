Atık sular denize akıyor vatandaş isyanda! CHP’li belediye sessiz

Beylikdüzü’nde atık suyun çevreye verdiği zararlar, yaşam kalitesini etkiliyor. (Sabah)

Yaklaşık 200 metre ilerde deniz ile birleşen dere, kanalizasyon suyu nedeniyle denizi de kirletirken, vatandaşlar bir an önce Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) önlem almasını ve atık suyun dere ve denize akıtılmamasını istedi.

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi ve çevredeki yedi mahallenin atıkları buradan denize karışıyor. Çevre kirliliğinin yaklaşık 8 aydır devam ettiği ve yetkililerin duruma müdahale etmediği ortaya çıktı. Marmara Denizi'nin canlıları için de felaket anlamına gelen atık suların filtresiz bir şekilde denize dökülmesi, çevrede dayanılmaz kötü kokuların oluşmasına yol açıyor.