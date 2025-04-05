Yakıt deposundan benzin yerine uyuşturucu çıktı!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 3 Nisan'da Depin Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpekle yapılan aramalarda, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 21 parça halinde 17 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ve 6 parça halinde 3 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.