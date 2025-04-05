Yakıt deposundan benzin yerine uyuşturucu çıktı!
Hakkari'de bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 17 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ve 3 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 3 Nisan'da Depin Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpekle yapılan aramalarda, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 21 parça halinde 17 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ve 6 parça halinde 3 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.