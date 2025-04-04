Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" iddialarına jet yalanlama
Emniyet Genel Müdürlüğü resmi X hesabından, 'gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı' şeklindeki iddialarına ilişkin jet açıklamalarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Bu paylaşımlar asılsız ve teşkilatımızı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibarettir. ' ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü resmi X hesabından, "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" şeklindeki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı: Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" şeklindeki paylaşımlar, asılsız ve teşkilatımızı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibarettir.
Gözaltına alınan şahısların aranması "yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği" ile "adli ve önleme arama yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır.
Teşkilatımız, tüm bu iş ve işlemleri, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir. Bu iftiraları atanlar ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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