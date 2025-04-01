CANLI | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de!

İlk etapta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından boykot çağrısı yapan şahıslar "hakkında nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. İlk etapta soruşturmaya ilişkin konuşan Adalat Bakanı Yılmaz Tunç, "Bokyot çağrısına milletimiz itibar etmez!" dedi.

Bakan Tunç, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bokyot çağrısına milletimiz itibar etmez!" diye konuştu.

Bakan Tunç'un A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Hukuku ve yargı mensuplarını koruyacağız.

Bu ülkede hiç kimse ideolojileri kapmasında binlerce insanın emeğini tehdit edemez.

Bir işletmenin hukuki haklarını ve Türk Ceza kanunumuz gereğince yargı elbetteki gerekeni yapacaktır.

Siyasi çıkar için milletin emeği tehdit edilemez

Bu çağrıyı yapanlar millet nezdinde itibarını kaybetmeye devam edecek

CHP'nin tuttuğu yolu kabul etmek mümkün değil ve bu mantık dışı bir politika çünkü bunun izahı yok

Sokakları terörize ederek şiddet çağrısında bulunmak millet nezdinde kabul edilemeyecek şeylerdir. Keza bu boykot çağrısı da milletimizce tasvip edilmeyecektir.

Başlatılan resen bir soruşturma var. Tarafsız ve bağımsız yargı gereğini yapacaktır.

Ayrıntılar gelecek...