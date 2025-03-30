Gaziantep’te zincirleme kaza: 12 yaralı | 3 otomobil, 1 otobüs, 1 motosiklet...

Gaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | Fotoğraf: İHA

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı.