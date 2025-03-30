Gaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | 3 otomobil, 1 otobüs, 1 motosiklet...
Gaziantep'te 3 otomobil, 1 otobüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Alpaslan Mahallesi Gaziantep-Adıyaman karayolu üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda plakası belirlenemeyen halk otobüsü, 27 Z 2700 plakalı Audi marka otomobil, 41 APF 808 plakalı Volkswagen marka otomobil, 41 APF 808 plakalı otomobil ve 27 AYT 871 plakalı motosikletin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
12 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 12 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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