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Gaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | 3 otomobil, 1 otobüs, 1 motosiklet...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 30.03.2025 17:53
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Gaziantep’te zincirleme kaza: 12 yaralı | 3 otomobil, 1 otobüs, 1 motosiklet...

Gaziantep'te 3 otomobil, 1 otobüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Alpaslan Mahallesi Gaziantep-Adıyaman karayolu üzerinde meydana geldi.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | Fotoğraf: İHAGaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | Fotoğraf: İHA

İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda plakası belirlenemeyen halk otobüsü, 27 Z 2700 plakalı Audi marka otomobil, 41 APF 808 plakalı Volkswagen marka otomobil, 41 APF 808 plakalı otomobil ve 27 AYT 871 plakalı motosikletin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | Fotoğraf: İHAGaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | Fotoğraf: İHA

12 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | Fotoğraf: İHAGaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | Fotoğraf: İHA

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | Fotoğraf: İHAGaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı | Fotoğraf: İHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Gaziantep’te zincirleme kaza: 12 yaralı | 3 otomobil, 1 otobüs, 1 motosiklet... Gaziantep’te zincirleme kaza: 12 yaralı | 3 otomobil, 1 otobüs, 1 motosiklet... Gaziantep’te zincirleme kaza: 12 yaralı | 3 otomobil, 1 otobüs, 1 motosiklet...

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