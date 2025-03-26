26 Mart 2025, Çarşamba
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İstanbul'da 106 provokatör daha yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 14:28 Güncelleme: 26.03.2025 14:40
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İstanbul’da 106 provokatör daha yakalandı

İstanbul'daki yasa dışı gösteriler kapsamında terörle mücadele ekipleri tarafından 143 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 106 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul'daki yasa dışı gösteriler kapsamında terörle mücadele ekipleri tarafından 143 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 106 kişi daha gözaltına alındı.

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İstanbul’da 106 provokatör daha yakalandı İstanbul’da 106 provokatör daha yakalandı İstanbul’da 106 provokatör daha yakalandı
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