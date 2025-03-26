İBB Başkanı kim olacak? İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? Nuri Aslan öne çıkıyor
19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekalet edeceği, bugün yapılacak seçimle belli olacak. İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilinin kim olacağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 314 üyenin oylarıyla belirlenecek. Kulislerde, İmamoğlu'na vekalet etmesi için İBB Meclis üyesi Nuri Aslan'ın adı öne çıkarken, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de ismi geçiyor.
19 Mart'ta gözaltına alınan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim bugün yapılacak seçim sonucunda belli olacak.
Görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekil tayin edileceği, 314 üyenin oylarıyla belirlenecek.
CHP'NİN OYLARIYLA BELİRLENECEK
31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.
Tutuklamaların ardından 176'ya düşen CHP üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor. Yani başkan vekilinin seçiminde CHP'li üyelerin oyları belirleyici olacak.
NURİ ASLAN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR
Kulis haberlerinde Ekrem İmamoğlu'na vekalet etmek üzere İBB Meclis üyesi Nuri Aslan ön plana çıkıyor. Öte yandan kulislerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece'de yedinci kez seçilen Hasan Akgün'ün de adı geçiyor.
"ADAYIMIZ NURİ ASLAN'DIR"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, Gökhan Zeybek'in "Adayımız Nuri Aslan'dır" şeklinde konuştuğu belirtildi.
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