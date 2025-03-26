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İBB Başkanı kim olacak? İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? Nuri Aslan öne çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 10:39 Güncelleme: 26.03.2025 11:00
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İBB Başkanı kim olacak? İmamoğlu’nun yerine kim geçecek? Nuri Aslan öne çıkıyor

19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekalet edeceği, bugün yapılacak seçimle belli olacak. İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilinin kim olacağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 314 üyenin oylarıyla belirlenecek. Kulislerde, İmamoğlu'na vekalet etmesi için İBB Meclis üyesi Nuri Aslan'ın adı öne çıkarken, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de ismi geçiyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim bugün yapılacak seçim sonucunda belli olacak.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

Görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekil tayin edileceği, 314 üyenin oylarıyla belirlenecek.

İBB BAŞKANVEKİLİ BUGÜN SEÇİLECEK!

CHP'NİN OYLARIYLA BELİRLENECEK

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.

Tutuklamaların ardından 176'ya düşen CHP üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor. Yani başkan vekilinin seçiminde CHP'li üyelerin oyları belirleyici olacak.

İBB Meclisi (AA)İBB Meclisi (AA)

NURİ ASLAN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Kulis haberlerinde Ekrem İmamoğlu'na vekalet etmek üzere İBB Meclis üyesi Nuri Aslan ön plana çıkıyor. Öte yandan kulislerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece'de yedinci kez seçilen Hasan Akgün'ün de adı geçiyor.

İBB BAŞKAN VEKİLİ KİM OLACAK?

Nuri Aslan (AA)Nuri Aslan (AA)

"ADAYIMIZ NURİ ASLAN'DIR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, Gökhan Zeybek'in "Adayımız Nuri Aslan'dır" şeklinde konuştuğu belirtildi.

Hasan Akgün- Sinem Dedetaş- Nuri AslanHasan Akgün- Sinem Dedetaş- Nuri Aslan

İBB Başkan Vekili kim olacak?İBB Başkan Vekili kim olacak?

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İBB Başkanı kim olacak? İmamoğlu’nun yerine kim geçecek? Nuri Aslan öne çıkıyor İBB Başkanı kim olacak? İmamoğlu’nun yerine kim geçecek? Nuri Aslan öne çıkıyor İBB Başkanı kim olacak? İmamoğlu’nun yerine kim geçecek? Nuri Aslan öne çıkıyor
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