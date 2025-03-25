Yeni Trump yönetimine ilk ziyaret: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyaret düzenleyecek. Bakan Fidan ziyaret sırasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşmei başladı. Fidan'ın ikili ilişkiler, Suriye, Filistin, Ukrayna, CAATSA, F-35 projesi gibi başlıklar ve Başkan Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili görüşmelerde bulunması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'de diplomasi trafiği yürütmek için yola çıkacak.
BAKAN FİDAN VE ABD'Lİ MEVKİDAŞI'NIN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi başladı.
TÜRKİYE-ABD İKİLİ İLİŞKİLERİ
ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.
UKRAYNA-FİLİSTİN-SURİYE MASADA
Bunun yanı sıra, görüşmelerde, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bağlamdaki işbirliği imkanları değerlendirilecek.
Bakan Fidan'ın bugün, Washington'da yapacağı görüşmelerde, Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel meseleler bağlamında Türkiye'nin görüşlerini, beklentilerini iletmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması bekleniyor.
SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI
Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinilmesi ve insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin kaydedileceği görüşmede, DEAŞ'la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiğinin ifade edilmesi planlanıyor.
TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGULANACAK
Görüşmede, "SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanacak.
ARABULUCULUKTA KATKI
Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaları savaşın en başından beri savunduğu hatırlatılacak görüşmede, ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimlerin desteklediğinin ve katkı sağlamaya hazır olunduğunun altı çizilecek.
GAZZE'DE KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILACAK
Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulanacak ve ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemine değinilecek.
CAATSA KALDIRILMALI | F-35 PROGRAMI
CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının öneminin vurgulanacağı görüşmede, savunma sanayiinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği dile getirilecek.
TİCARET HACMİNDE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiği hatırlatılarak, bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğinin belirtilmesi öngörülüyor.
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