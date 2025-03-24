CHP destekli vandallar kafayı çekip cami duvarına işedi! İşte o anlar...

Türkiye, günlerdir CHP'nin teşvik ettiği ve Saraçhane'deki ikinci Gezi Parkı denemesi olarak nitelendirilebilecek olaylara tanıklık ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokak çağrısı mı yapıyorsun?" sorusuna "Evet. Evet. Evet" yanıtını vererek meydanlara çağırmasının ardından alana inen gruplar, Saraçhane, Bozdoğan Kemeri ve Şehzadebaşı Camii çevresini savaş alanına çevirdi. Kaldırım taşları yerinden söküldü, polislere taş, havai fişek ve asitli saldırılar düzenlendi. Provokatörlerin çıkardığı kaos nedeniyle polis memurları da yaralandı.

RAMAZAN AYINDA KASITLI PROVOKASYON! AMAÇ MÜTEDEYYİN CAMİA İLE HESAPLAŞMAK



Beş gündür kamu düzenini bozan eylemlere imza atan CHP kimlikli marjinal sol örgütler Ramazan ayında bilinçli ve kasıtlı olarak Şehzadebaşı Camii ve haziresine baskın düzenledi.

Cami bahçelerinde bulunan bira şişeleri (X)



MEZAR TAŞLARINI KIRDILAR

Halkın kutsalına yönelik sahnelenen bu açık provokasyonda camii haziresindeki medfunların mezar taşlarına zarar verildi.