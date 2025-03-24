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CHP destekli vandallar kafayı çekip cami duvarına işedi! İşte o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.03.2025 12:07 Güncelleme: 24.03.2025 13:16
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CHP destekli vandallar kafayı çekip cami duvarına işedi! İşte o anlar...

Günlerdir başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çok sayıda ilinde CHP'nin teşvikleriyle sokaklara inen marjinal gruplar ikinci Gezi Parkı için denemelerini sürdürüyor. Cami bahçelerine alkol yuvasına çeviren provokatörler bira, viski ve votka şişelerini her yere bırakıyor. Vandallar bununla da sınırlı kalmazken cami duvarına tuvaletlerini yaptıkları anlar görüntülendi. İşte detaylar...

Türkiye, günlerdir CHP'nin teşvik ettiği ve Saraçhane'deki ikinci Gezi Parkı denemesi olarak nitelendirilebilecek olaylara tanıklık ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokak çağrısı mı yapıyorsun?" sorusuna "Evet. Evet. Evet" yanıtını vererek meydanlara çağırmasının ardından alana inen gruplar, Saraçhane, Bozdoğan Kemeri ve Şehzadebaşı Camii çevresini savaş alanına çevirdi. Kaldırım taşları yerinden söküldü, polislere taş, havai fişek ve asitli saldırılar düzenlendi. Provokatörlerin çıkardığı kaos nedeniyle polis memurları da yaralandı.

VANDALLAR CAMİ AVLUSUNA TUVALETİNİ YAPTI

RAMAZAN AYINDA KASITLI PROVOKASYON! AMAÇ MÜTEDEYYİN CAMİA İLE HESAPLAŞMAK

Beş gündür kamu düzenini bozan eylemlere imza atan CHP kimlikli marjinal sol örgütler Ramazan ayında bilinçli ve kasıtlı olarak Şehzadebaşı Camii ve haziresine baskın düzenledi.

Cami bahçelerinde bulunan bira şişeleri (X)Cami bahçelerinde bulunan bira şişeleri (X)

MEZAR TAŞLARINI KIRDILAR

Halkın kutsalına yönelik sahnelenen bu açık provokasyonda camii haziresindeki medfunların mezar taşlarına zarar verildi.

Camilerde bulunan mezarlara zarar verildi (X)Camilerde bulunan mezarlara zarar verildi (X)

CAMİ BAHÇELERİNDE BİRA ŞİŞELERİ...

Yüzleri maskeli CHP destekli provokatörlerin Şehzadebaşı Camii'ne yönelik işgali geride bıraktığımız gece de sürdü. Azgın azınlık cami duvarına tırmanıp burada alkol tüketti.

Daha sonra bira ve votka şişelerini caminin bahçesine ve tarihi mezarlara attı.

Vandallar cami duvarlarına çıkarak alkol tüketti (X)Vandallar cami duvarlarına çıkarak alkol tüketti (X)

İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde zarar görev Şehzadebaşı Camii ve haziresinde inceleme yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde devam eden izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

Bununla yetinmeyen provokatörler cami duvarına işedi (X)Bununla yetinmeyen provokatörler cami duvarına işedi (X)

"HAKETTİKLERİ CEZALAR VERİLECEKTİR"

Vali Gül sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir.

Vali Gül Şehzadebaşı Camii'nde incelemelerde bulundu. (X)Vali Gül Şehzadebaşı Camii'nde incelemelerde bulundu. (X)

Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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CHP destekli vandallar kafayı çekip cami duvarına işedi! İşte o anlar... CHP destekli vandallar kafayı çekip cami duvarına işedi! İşte o anlar... CHP destekli vandallar kafayı çekip cami duvarına işedi! İşte o anlar...
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