Ticaret Bakanı Bolat KKTC Maliye Bakanı Berova ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımı

Bolat, gümrüklerin modernizasyonu, teknolojik altyapının güçlendirilmesi, ürün güvenliği denetimlerini yapacak laboratuvarlar ile soğuk hava deposunun kurulması konularında da ortak adımlar atmaya devam ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Gazimağusa Limanı'na x-ray cihazlarının teslimini tamamlarken, gümrük otomasyon sistemlerinin modernizasyonu ve ürün güvenliği alanında işbirliği noktasında teknik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Bakan Berova ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin ve ticari alandaki işbirliğinin güçlendirilerek sürmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum."