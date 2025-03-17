BankPozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
Geçtiğimiz hafta “Yasa Dışı Bahis” operasyonuyla gözaltına alınan ve Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre; Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankpozitif'in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildiğini bildirdi.
BDDK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17 Mart 2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18'inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."
29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli sağlık kontrünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevkedilen şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlandı.
NE OLMUŞTU?
YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un liderliğindeki örgüte operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında, Erkan Kork'un 2014 yılında "TroyinBilişim" şirketiyle finansal sistem içerisine girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttüğü değerlendirildi. Yasadışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı, "Payfix" isimli ödeme kuruluşunu kurduğu vefirma bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği şeklinde tespitler yer aldı.
MASKELEME İŞLEMİ YAPILDI
Şüphelilerin bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığı, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdiği ve 3. şahıslar adına sahte hesaplar açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırarak maskelenme işlemi yapıldı.
MASAK RAPORUNDA TRANSFERLER YER ALDI
MASAK ve Merkez Bankası'nın Denetim raporlarına göre, 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi olduğu, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap tespit edildiği ve bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü yer adlı. Kişilerin, banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği kaydedilen raporda, IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin tespitler olduğu yer aldı.
BAHİS PARASIYLA KURULAN ŞİRKETLER
Soruşturmada, Erkan Kork'un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu'nu yönettikleri ve suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank'ı satın aldıkları daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kuruldu.
Ayrıca bir çok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde edildi.
6 MİLYAR 900 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU
Operasyon kapsamında Erkan Kork ve diğer şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.
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