TKP ODTÜ'de iftar ve teravih namazını hedef aldı! Müslümanlara çirkin pankart
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Ramazan ayına gölge düşürmek isteyen TKP Gençlik Örgütü, üniversite kampüsünde iftar yapan öğrencileri hedef aldı. iftar yapıp teravih kılan öğrencileri hedef alan TKP'li provokatörler, 'Cihatçı çetelere ODTÜ’de geçit yok' pankartı astı.
Türkiye'de Ramazan ayının coşkusu yaşanırken, mübarek zamanların bitimine kısa bir süre kala provokasyon için düğmeye basıldı. Ramazan'ın 14. gününde, ODTÜ kampüsünde iftar yapıp teravih namazı kılan öğrenciler, TKP Gençlik Örgütü'nün hedefi oldu.
"Cihatçı çetelere ODTÜ'de geçit yok" yazılı pankart, ibadet alanına asılarak tepki çekerken, bu çirkin provokasyon huzurlu Ramazan atmosferine gölge düşürdü.
ODTÜ'DE MÜSLÜMANLARIN RAMAZAN İBADETİ TKP'NİN HEDEFİNDE
Bunlardan biri de Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yaşandı. Okul kampüsünde bir araya gelen öğrenciler birlikte iftar yaptı. Açık alanda yapılan iftardan sonra öğrenciler teravih namazını da birlikte kaldı.
TERAVİH NAMAZI SIRASINDA ÇİRKİN PANKART
Bu etkinlik ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) Gençlik Örgütü tarafından hedef alındı. TKP'li grup, öğrencilerin teravih kıldığı alanın yakınındaki bir binaya çirkin bir pankart astı. İbadet eden öğrencileri hedef alan pankartta "Cihatçı çetelere ODTÜ'de geçit yok" ifadeleri dikkat çekti.