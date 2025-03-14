Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden iftar programı

Düzenlenen iftara, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile birçok ülkenin büyükelçisi, misyon şefleri, gazeteciler, yazarlar, medya mensupları ve akademisyenler katıldı.

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Eşi Rana Bahamdan ile misafirleri kapıda karşılamasının ardından konuşan Büyükelçi Fahad Abu Al-Nasr, Türkiye'deki ikinci yılı olduğunu belirtti.