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Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden iftar programı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.03.2025 16:59 Güncelleme: 14.03.2025 17:18
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Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden iftar programı

Türkiye, rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayını idrak etmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentte iftar programı düzenledi. Bu kapsamda Büyükelçi Fahad Abu Al-Nasr yaptığı konuşmada Türkiye'de ikinci yılı olduğunu belirterek davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ın ev sahipliğinde iftar programı düzenledi.

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden iftar programı

Düzenlenen iftara, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile birçok ülkenin büyükelçisi, misyon şefleri, gazeteciler, yazarlar, medya mensupları ve akademisyenler katıldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Eşi Rana Bahamdan ile misafirleri kapıda karşılamasının ardından konuşan Büyükelçi Fahad Abu Al-Nasr, Türkiye'deki ikinci yılı olduğunu belirtti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Davetlerine katılanlara teşekkür eden Abu Al-Nasr, iyi iftarlar diledi.

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Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden iftar programı Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden iftar programı Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden iftar programı
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