Borsa günü yükselişle kapattı! İşte en çok kazandıran endeks...

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,07 ile gıda içecek, tek kaybettiren yüzde 0,19 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliğini (AB) hedef alan yeni tarife tehditlerinin etkileri devam etmesine karşın ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçileceği beklentisiyle risk iştahı arttı.

Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.