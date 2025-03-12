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Başkan Erdoğan KKTC lideri Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 14:59 Güncelleme: 12.03.2025 15:04
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Başkan Erdoğan KKTC lideri Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek toplantı öncesi Ankara'ya geldi. Tatar, dün öğle saatlerinde TBMM'de gerçekleştirdiği ziyarette TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

ANKARA'DA ÖNEMLİ BULUŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC lideri Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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