Başkan Erdoğan KKTC lideri Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek toplantı öncesi Ankara'ya geldi. Tatar, dün öğle saatlerinde TBMM'de gerçekleştirdiği ziyarette TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.
ANKARA'DA ÖNEMLİ BULUŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC lideri Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.