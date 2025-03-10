İstanbul’un göbeğinde denize akan kanalizasyon: Kahverengiye dönmeye başladı

BALIK ÖLÜMLERİ GERÇEKLEŞİYOR

Çevrede balık tutan bazı vatandaşlar da atık suyun denize deşarj edildiği noktada balıkların yemlenmesinden dolayı balık ölümlerinin gerçekleştiğini, yetkililerin ise bu konuda herhangi bir çalışma yapmadığını ifade etti.

DAHA ÖNCE İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ocak ayında denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 23 Şubat'ta yaptığı denetimlerde Kuleli Askeri Lisesinin önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiği belirlenmişti.

Ekipler, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğunu ve köpüklendiğini tespit etmişti.

Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle, Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğüne 2 milyon 674 bin 708 lira idari para cezası kesilmişti.

Öte yandan İSKİ'den 6 Mart'ta yapılan açıklamada, bölgedeki atık su sorununa kalıcı çözüm getirebilmek adına projelendirme çalışmalarının tamamlandığı, boru itme yöntemiyle hattın yenilenmesi için ruhsat alındığı, 10 Şubat itibarıyla imalata başlandığı ifade edilmişti.

Çalışmalara başlandığının resmi yazıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirildiği kaydedilen açıklamada, aynı yerde ikinci kez kesilen para cezasına hukuk müşavirliğince itiraz edileceği ve yasal hakların kullanılacağı belirtilmişti.