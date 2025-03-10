İstanbul'un göbeğinde denize akan kanalizasyon: Kahverengiye dönmeye başladı
Üsküdar Çengelköy’de yaklaşık 2,5 aydır denize karışan kanalizasyon suyu çevre kirliliğine yol açıyor. Bölgedeki atık su, Boğaz’da kahverengi lekeler oluştururken, yaz aylarında kötü koku yaydığı belirtiliyor. Balıkçıların şikayetlerine göre, atık suyun aktığı noktalarda balık ölümleri yaşanıyor. Denizin zaman zaman temizlenmesine rağmen, kanalizasyon sorununun iki yıldır çözüme kavuşmadığı ifade ediliyor.
Üsküdar'da, ocak ayından bu yana aralıklarla denize akan kanalizasyon suyu, İstanbul Boğazı'nda çevre kirliliği oluşturmaya devam ediyor. Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahil şeridinde kanalizasyondan geldiği belirlenen evsel atık su yaklaşık 2,5 aydan bu yana denize akıyor.
SU KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Suyun Boğaz'la birleştiği noktada çevre kirliliği meydana gelirken, denizin bazı bölümlerinde suyun kahverengiye dönmesi dikkati çekiyor. Kartal'dan Kuleli'ye sık sık balık tutmaya gelen İbrahim Ülger, bu durumun sürekli devam ettiğini söyledi.
Ülger, kanalizasyon suyunun ve çöplerin sürekli denize aktığını, kimsenin bu problemle ilgilenmediğini, yaz aylarında bölgeden yayılan kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.
SICAK HAVALARDA PİS KOKUYOR
Denizdeki kirliliğin deniz süpürgeleriyle zaman zaman temizlendiğini ancak 2 senedir kanalizasyonla alakalı hiç çalışma yapılmadığını kaydeden Ülger, "Yazın çok denk geliyoruz. O kanallardan denize akan su, özellikle sıcak havalarda pis koku yapıyor. Yetkililer ilgilensinler. Buralara gelsinler, baksınlar. Temizlesinler, bakımını yapsınlar." diye konuştu.
BALIK ÖLÜMLERİ GERÇEKLEŞİYOR
Çevrede balık tutan bazı vatandaşlar da atık suyun denize deşarj edildiği noktada balıkların yemlenmesinden dolayı balık ölümlerinin gerçekleştiğini, yetkililerin ise bu konuda herhangi bir çalışma yapmadığını ifade etti.
DAHA ÖNCE İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ocak ayında denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlatmıştı.
Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 23 Şubat'ta yaptığı denetimlerde Kuleli Askeri Lisesinin önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiği belirlenmişti.
Ekipler, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğunu ve köpüklendiğini tespit etmişti.
Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle, Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğüne 2 milyon 674 bin 708 lira idari para cezası kesilmişti.
Öte yandan İSKİ'den 6 Mart'ta yapılan açıklamada, bölgedeki atık su sorununa kalıcı çözüm getirebilmek adına projelendirme çalışmalarının tamamlandığı, boru itme yöntemiyle hattın yenilenmesi için ruhsat alındığı, 10 Şubat itibarıyla imalata başlandığı ifade edilmişti.
Çalışmalara başlandığının resmi yazıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirildiği kaydedilen açıklamada, aynı yerde ikinci kez kesilen para cezasına hukuk müşavirliğince itiraz edileceği ve yasal hakların kullanılacağı belirtilmişti.
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