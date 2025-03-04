CHP’li Tuzlukçu belediyesinde şoke eden skandal: Seccade üzerinde özür dilettiler

AK Partili Mehmet Baykan'ın paylaşımı (X)

AK PARTİLİ BAYKAN'DAN TEPKİ: MOBBİNGDEN ÖTE İŞKENCE

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personelinin, esnaf Ramazan Öncü'yü, AK Parti Kongresine katıldığı gerekçesiyle belediyede tövbe ettirip özür dilettirdiği görüntüleri paylaştı. Öncü'nün, parti kongresine katıldığı için hedef alındığını ve belediyede özür dilemeye zorlandığını belirten Baykan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Boğa mısın, camız mısın göreceğiz" şeklinde tehditkar bir dilin kullanıldığını da aktardı.