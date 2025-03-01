Silah bırak çağrısına evlat nöbetindeki annelerden destek: Silahlar sussun, çocuklarımız dönsün!

PKK'ya yapılan "Silah bırak, kendini feshet" çağrısı, özellikle evlat nöbetinde olan aileler arasında sevinçle karşılandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, çağrıya en büyük desteği, yıllardır çocuklarının dönmesini bekleyen anneler verdi. O annelerden biri de Hakkârili Necibe Çifçi. 2015 yılında 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Roşat için Diyarbakır'daki oturma eylemine katılan Çifçi, 8 yıl önce diğer oğlunu da kaybetmenin acısını yaşamıştı. Silah bırak çağırısının sürece destek verilmesi gerektiğini söyledi.

"BU ÇAĞRIYA HERKES DESTEK OLMALI"

Teröristler 2017'de Çifçi'nin diğer oğlu olan 4 çocuk babası Sami'yi, tam da kardeşini aradığı günlerde evinden alarak bir ahırda şehit etti. 2 bin günden fazladır Diyarbakır'da evlat mücadelesi verdiklerini söyleyen anne Çifçi, "En büyük arzum evlatlarımızın geri dönmesi. Bugün İmralı'dan önemli bir çağrı geldi. Bu çağrıya herkes destek olmalı. PKK silah bırakmalı ve dağdaki evlatlarımız evlerine dönmeli. Ben burada ikioğlum için de mücadele veriyorum. Dağdaki oğlum ölmesin. Barış olsun, PKK bitsin. Oğlum Roşat'a kavuşmak istiyorum. Sami'yi elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Allah'ın izni ve devletin gücüyle evladıma kavuşacağım" dedi.