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Silah bırak çağrısına evlat nöbetindeki annelerden destek: Silahlar sussun, çocuklarımız dönsün!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.03.2025 09:13 Güncelleme: 01.03.2025 09:17
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Silah bırak çağrısına evlat nöbetindeki annelerden destek: Silahlar sussun, çocuklarımız dönsün!

İmralı-DEM görüşmesinin ardından, terör örgütü PKK’ya yönelik Abdullah Öcalan tarafından yapılan 'silah bırakma' çağrısı, bölgede yaşayanlar arasında olumlu karşılandı. DEM Parti önünde evlat nöbeti tutan Hakkârili anne Necibe Çifçi, bir oğlum teröristlerce öldürüldüğünü diğer oğlunun ise dağa kaçırıldığını belirterek, bu sürece herkesin destek olması gerektiğini söyledi. Çifçi, “Terörsüz bir Türkiye’de artık analar ağlamayacak' diye konuştu.

PKK'ya yapılan "Silah bırak, kendini feshet" çağrısı, özellikle evlat nöbetinde olan aileler arasında sevinçle karşılandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, çağrıya en büyük desteği, yıllardır çocuklarının dönmesini bekleyen anneler verdi. O annelerden biri de Hakkârili Necibe Çifçi. 2015 yılında 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Roşat için Diyarbakır'daki oturma eylemine katılan Çifçi, 8 yıl önce diğer oğlunu da kaybetmenin acısını yaşamıştı. Silah bırak çağırısının sürece destek verilmesi gerektiğini söyledi.

"BU ÇAĞRIYA HERKES DESTEK OLMALI"

Teröristler 2017'de Çifçi'nin diğer oğlu olan 4 çocuk babası Sami'yi, tam da kardeşini aradığı günlerde evinden alarak bir ahırda şehit etti. 2 bin günden fazladır Diyarbakır'da evlat mücadelesi verdiklerini söyleyen anne Çifçi, "En büyük arzum evlatlarımızın geri dönmesi. Bugün İmralı'dan önemli bir çağrı geldi. Bu çağrıya herkes destek olmalı. PKK silah bırakmalı ve dağdaki evlatlarımız evlerine dönmeli. Ben burada ikioğlum için de mücadele veriyorum. Dağdaki oğlum ölmesin. Barış olsun, PKK bitsin. Oğlum Roşat'a kavuşmak istiyorum. Sami'yi elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Allah'ın izni ve devletin gücüyle evladıma kavuşacağım" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden silah bırakma çağrısına destek / DHAEvlat nöbetindeki ailelerden silah bırakma çağrısına destek / DHA

"ARTIK, TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ"

Annelerden Ayşegül Biçer ise "Artık, terörsüz bir Türkiye istiyoruz. İmralı çağrısını önemli buluyoruz. PKK bitisin, kimse artık ölmesin" dedi. Anne Mevlüde Üçdağ da, "Çağrıdan sonra artık PKK silah bırakmalı. Bu çağrı umutlarımızı artırdı" diye konuştu. Anne Fatma Akkuş ise, "Ülkemizde terör istemiyoruz. PKK artık bitmiştir. Artık analar ağlamayacak. Çocuklarımız evlerine dönsün" dedi.

Van'da eylem yapan annelerden Nazlı Sancar ise "Yeter artık, anneler, babalar daha fazla ağlamasın. 40 yılı aşkındır anneler gözyaşları döküyor. Yıllardır evlat acısı çekiyorum, terörle mücadele ediyorum. Bu mücadele tek benim evladım için değil tüm dağdaki çocuklar için. Artık Türkiye'de terörsüz yaşayalım. Bu sürece hepimiz sevindik. Allah'ın izniyle dağdaki çocuklarımız gelince hepimiz sevineceğiz. Türkiye terörsüz olsun. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle terörsüz Türkiye olacak. Tüm anneler sevinecek" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler, ʺArtık terörsüz bir türkiye istiyoruzʺ dedi / DHAEvlat nöbetindeki aileler, ʺArtık terörsüz bir türkiye istiyoruzʺ dedi / DHA

STK'LARDAN ÇAĞRI

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Şerif Öter: Bu süreç ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası. Artık yüreklerin yanmadığı, terörsüz bir Türkiye için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu: Bu tarihi çağrıyı anlamlı buluyoruz. Toplumun tüm kesimleri tarafından ivedilikle sorumluluk alınmalı.

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi: Terörün bitmesi ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir rahatlama sağlayacak. Artık birlik ve beraberlik zamanıdır. Bu süreç, ülkemizin geleceği için büyük bir fırsattır ve herkesin bu sürece katkı sağlaması gerekmekte.

STK'ların da destek verdiği 'çağrı' bir dönüm noktası olarak nitelendirildi / DHASTK'ların da destek verdiği 'çağrı' bir dönüm noktası olarak nitelendirildi / DHA

BAHÇELİ: KUTLU BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı ramazan mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaptı. Bahçeli, "Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur. Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz. Aziz milletimizin, Türkİslam âleminin ramazan ayını gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BAHÇELİ'Yİ ARAYARAK ŞÜKRANLARIMI SUNDUM"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, "Kardeşlik ortamını tesis etme azim ve kararlılığıyla gelinen bu noktada Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliği ve rehberliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Süreci başlatan Sayın Bahçeli'yi de telefonla arayarak şükranlarımı sundum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlatları için nöbetteDiyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlatları için nöbette DİYARBAKIR ANNELERİ YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE DE EVLATLARI İÇİN NÖBETTE
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Silah bırak çağrısına evlat nöbetindeki annelerden destek: Silahlar sussun, çocuklarımız dönsün! Silah bırak çağrısına evlat nöbetindeki annelerden destek: Silahlar sussun, çocuklarımız dönsün! Silah bırak çağrısına evlat nöbetindeki annelerden destek: Silahlar sussun, çocuklarımız dönsün!
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