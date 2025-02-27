Yine Batı medyası yine PKK savunuculuğu! Suriye üzerinden Türkiye'yi skandal sözlerle hedef aldılar
Suriye'de rejimin devrilmesi ile yeni bir sayfa açıldı ve bu süreçte Türkiye'nin rolü oldukça ses getirdi. Başkan Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi Türkiye'nin Suriye'de teröre geçit verilmemesi konusundaki kararlı duruşu hem PKK'yı hem de Batı'yı rahatsız etti. Bu durum sonrası Batı medyası Suriye üzerinden Türkiye'yi aldı. Bunun en iyi örneği de İngiliz BBC oldu. BBC 'Hala savaş halindeyiz': Suriye Kürtleri, Esad'ın devrilmesinden aylar sonra Türkiye'yle savaşıyor' başlığı ile yayınladığı haber ile Türkiye üstünden algı oyunu yapmaya kalkıştı. Suriye'de teröristleri masum göstermeye çalışarak PKK savunuculuğuna soyunan BBC, Gazze'deki soykırım için üç maymunu oynamıştı. İşte haberin detayları...
Suriye'de kanlı rejim sonrası yönetim değişti. Ve bu süreçte Türkiye'Nin etkin rolü hem ses getirdi hem de terör besleyicisi birçok ülkeyi rahatsız etti.
Türkiye sık sık Suriye'ye ilişkin teröre geçit verilmeyeceğini vurguluyor ve bu durum PKK ve türevlerini endişelendirmiş durumda. PKK'nın en büyük destekçileri olan Batı'da bu durumdan rahatsız oldu ve çeşitli yalan ve skandallar üzerinden Türkiye'yi hedef almaya çalıştı.
PKK SAVUNUCUSU BBC TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAYA ÇALIŞTI
BBC 'Hala savaş halindeyiz': Suriye Kürtleri, Esad'ın devrilmesinden aylar sonra Türkiye'yle savaşıyor" başlığı ile yayınladığı haber ile Türkiye'nin, Suriye'de yürüttüğü meşru terörle mücadele faaliyetlerini çarpıtmaya çalıştı.
BBC haberde, PKK propagandası yaparak Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlarda sözde sivilleri hedef aldığını yazdı.
SOYKIRIMA ÜÇ MAYMUN OLAN BBC'DEN TERÖR SAVUNUCULUĞU
İngiliz yayın kuruluşu BBC Gazze'de yaşanan soykırım için üç maymunu oynamış hatta İsrail propagandası yapmıştı. Bunun en iyi örneği de BBC'nin İsrail askerlerinin Gazze'de köpekle saldırttığı Down sendromlu Muhammed Bhar ölümünü çarpıtması oldu.
Haberi "Gazzeli Down Sendromlu Adamın Yalnız Ölümü" manşetiyle yayımlayan ingiliz kuruluşu BBC'ye yanıltıcı manşeti için tepki yağmıştı.
GAZZELİ ÇOCUKLARIN BELGESELİNİ KALDIRDILAR
BBC, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" adlı belgeselin 14 yaşındaki anlatıcısı Abdullah el-Yazuri'nin, Hamas yönetimindeki Filistin Tarım Bakan Yardımcısı Eymen el-Yazuri'nin oğlu olduğunun gündeme gelmesinin ardından belgeseli iPlayer platformundan kaldırdı.
Açıklamada, "Bu belgesel, Gazze'deki çocukların yaşadığı deneyimleri anlatan önemli hikayeler içeriyor, ancak program hakkında devam eden sorular var. Bu nedenle yapım şirketiyle ek kontroller gerçekleştiriyoruz ve süreç tamamlanana kadar belgesel iPlayer platformunda yer almayacak." ifadeleri kullanıldı.
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