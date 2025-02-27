Yine Batı medyası yine PKK savunuculuğu! Suriye üzerinden Türkiye’yi skandal sözlerle hedef aldılar

Suriye'de kanlı rejim sonrası yönetim değişti. Ve bu süreçte Türkiye'Nin etkin rolü hem ses getirdi hem de terör besleyicisi birçok ülkeyi rahatsız etti.

Türkiye sık sık Suriye'ye ilişkin teröre geçit verilmeyeceğini vurguluyor ve bu durum PKK ve türevlerini endişelendirmiş durumda. PKK'nın en büyük destekçileri olan Batı'da bu durumdan rahatsız oldu ve çeşitli yalan ve skandallar üzerinden Türkiye'yi hedef almaya çalıştı.

PKK SAVUNUCUSU BBC TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAYA ÇALIŞTI

BBC 'Hala savaş halindeyiz': Suriye Kürtleri, Esad'ın devrilmesinden aylar sonra Türkiye'yle savaşıyor" başlığı ile yayınladığı haber ile Türkiye'nin, Suriye'de yürüttüğü meşru terörle mücadele faaliyetlerini çarpıtmaya çalıştı.