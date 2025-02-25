Başkan Erdoğan Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8'nci Olağan Büyük Kongre'nin ardından yoğun mesaisine kaldığı yerden devam ediyor.
Başkan Erdoğan kongrenin ardından bugün partisinin genel merkezinde Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısına başkanlık etti.