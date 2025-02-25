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Başkan Erdoğan Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 21:02 Güncelleme: 25.02.2025 21:16
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Başkan Erdoğan Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8'nci Olağan Büyük Kongre'nin ardından yoğun mesaisine kaldığı yerden devam ediyor.

Başkan Erdoğan, Kadın Kolları MKYK toplantısının ardından Gençlik Kolları Yönetimi'yle bir araya geldi. (X ekran görüntüsü) Başkan Erdoğan, Kadın Kolları MKYK toplantısının ardından Gençlik Kolları Yönetimi'yle bir araya geldi. (X ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan kongrenin ardından bugün partisinin genel merkezinde Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Her iki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. (X ekran görüntüsü) Her iki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. (X ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan ilk olarak Kadın Kolları Merkez Karar Yönetimi toplantısına ardından Gençlik Kolları MKYK toplantısına geçti. Her iki toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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Başkan Erdoğan Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti Başkan Erdoğan Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti Başkan Erdoğan Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti
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