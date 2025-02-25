Başkan Erdoğan Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti

Her iki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. (X ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan ilk olarak Kadın Kolları Merkez Karar Yönetimi toplantısına ardından Gençlik Kolları MKYK toplantısına geçti. Her iki toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.