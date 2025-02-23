Ankara’ya kritik ziyaret: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye’ye geliyor

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SURİYE VE ORTA DOĞU GÖRÜŞMESİ

Görüşmelerde, Suriye ve Orta Doğu dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin de kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştireceği görüşmelerde; Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulaması, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının şart olduğunun altını çizmesi, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden saldırgan yaklaşımının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi, Suriye'de istikrarın tesisi için yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının gerekliliğine dikkat çekmesi bekleniyor.



Ayrıca Fidan'ın görüşmede; Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların artırılması gerektiğini belirtmesi, Filistinlilerin anayurtlarından zorla göç ettirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetmesi, Orta Doğu'da barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğini vurgulaması öngörülüyor.