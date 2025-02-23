Balıkesir’deki mühimmat fabrikası patlamasına ilişkin iddianame kabul edildi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 24 Aralık günü bir mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde patlama meydana geldi. Yaşanan olayda 7 kişi yaralandı, 11 kişi ise hayatını kaybetti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma tamamlandı. 8 sayfa hazırlanan iddianame Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede sanıklar Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu, Murad B. ve Hulusi Yağız Aboumarsa hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan her biri için birer kez tatbik edilmek üzere 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, olay mahalline intikal eden ekiplerin incelemelere, patlamamış kapsüllerin tahliyesinin ardından başlayabildiği belirtildi. İncelemelerde fabrikanın çatı ve duvarlarının yıkıldığı, makinelerin tamamen tahrip olduğu ve cesetlerin büyük ölçüde deformasyona uğradığı tespit edildiği vurgulandı.

Ayrıca, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede fabrikanın güvenlik kameraların olay günü saat 08.27.41'e kadar kayıt yaptığı, patlama anına ilişkin ise herhangi bir kayıt bulamadığına iddianamede dikkat çekildi.

PATLAMADA İKİ İHTİMAL DETAYI

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan incelemelerde fabrikadan alınan numunelerde PETN, RDX, TNT ve kalsiyum sülfata rastlandığı belirtildi. İddianamede yer verilen uzman bilirkişi heyetinin raporuna göre, patlamanın kimyasal maddelerin infilakı ve üretim biriminde üst üste istiflenmiş kapsüllerin patlamasıyla gerçekleştiği vurgulandı. Kapsüllerin patlamasına neden olarak ise iki ihtimalin bulunduğu belirtildi. Patlamada yaşamını yitiren Selin Karanlıkoğlu'nun kurutma odasından aldığı bir kabın infilak etmesi veya lak hazırlama odasında lak sıvısının infilak edip, üretimi tamamlanıp, paketlenmiş kapsülleri infilak ettirmiş olmasıyla gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Patlama davasında ilk duruşma, 21 Mart'ta Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.