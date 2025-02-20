TÜSİAD yöneticilerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı! "Siyaseti ima bile etmedim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Şubat'ta TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR!

Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Dün polis eşliğinde adliyeye getirilen iki isimde ilk olarak Mehmet Ömer Arif Aras yaklaşık 2 saat 40 dakika, Orhan Turan ise yaklaşık 1 saat savcılığa ifade vermişti. İki isim yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. iki isimin yurt dışına çıkış yasağı getirerek serbest bırakılmıştı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI!

Turan, TUSİAD'da başkanlık görevinin 3 yıldır sürdüğünü, genel kuruldaki konuşmasını bizzat kendisinin hazırladığını söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre Turan ifadesinin devamında "Anadolu'yu sürekli gezerim ve bu seyahatlerim sırasında da çeşitli kişilerden iş dünyasından görüştüğüm şahıslardan ekonomiye ilişkin aldığım notlar doğrultusunda yine ülkeye değer katacak sanayi, enerji verimliliği, rekabetçilik alanlarında gelişmenin sağlanması için bu yönde toplumu ve üyelerimizi bilgilendirmek maksadıyla konuşma metnimi hazırladım" dedi.

"SÖZLERİM YARGI MENSUPLARINA YÖNELİK DEĞİL"

13 Şubat'taki konuşmasını derneğin tüzüğü amacı doğrultusunda yaptığını, derneğin faaliyetleri veya amaçları dışında herhangi bir görüş bildirmediğini savunan Orhan Turan, olayların ayrıntısını bilmediğini ve bu olayların onun konusu olmadığını söyledi. "Beyanlarımın herhangi bir yargı mensubuna yönelik olması söz konusu değildir." diyen Turan "Herhangi bir yanlış bilgi verdiğimi düşünmüyorum. Benim zaten kamuoyunu bu konulara ilişkin bilgilendirme amacım yoktur. 42 yıllık sanayiciyim ilk defa bir savcının karşısına çıkıyorum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

"SİYASETİ İMA BİLE ETMEDİM"

Mehmet Ömer Arif Aras ise savcılık ifadesinde, konuşma amacının dünyada ve Türkiye'de geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesini yapmak ve daha güçlü ekonomiye sahip bir Türkiye için yapısal hangi reformlara öncelik vermeleri gerektiğini vurgulamaktı olduğunu söyledi. Konuşmasında, kişilerin soruşturulmasını veya haklarında dava açılmasını eleştirmediğini ileri süren Aras, "Konuşmada kastettiğim sorumlular, görevden ayrılmasının doğru olduğunu düşündüğüm de özel sektör ve kamuda görevli olan bu kişilerdir. Siyaset kurumu asla kastetmedim, ima bile etmedim" dedi.

"KONUŞMAMDA ÖZEL BİR AMAÇ YOK"

Aras ifadesinde, konuşma metninin kendisine ait olduğunu, hukuk müşavirine danıştığı söyledi. Savcı Aras'ın soruşturmalar kapsamında hukuksuzluk olduğuna ilişkin verdiği beyanını da açıklamasını istedi. Hukuksuzluk olduğuna dair hiçbir beyanı olmadığını söyleyen Aras, "Ben sadece bu olaylardan bahsederken bu olayların üst üste gelmesi nedeniyle ekonominin etkilendiğini belirtmek istedim. Yoksa bu olayların konuşmamda geçmesinde özel bir amaç yoktur" şeklinde ifade verdi.

"BASINDAN ÖĞRENDİĞİM OLAYLARDIR"

İfadesinin devamında Aras "Yalnızca basından öğrendiğim olaylardır. Konuşmamın amacında da bu olayların ayrıntısını veya içeriğini bilmeme gerek yoktur. Bu olayların yalnızca üst üste gelmesi kamuoyuna olumsuzluk olarak yansıdığı için ekonominin de olumsuz etkilenmesine neden olduğunu düşünüyorum. Yoksa olayların içeriği ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadım. Beyanlarım herhangi bir yargı mensubuna yönelik değildir ve herhangi bir yargı mensubunun da beyanlarım doğrultusunda etkileneceğini düşünmüyorum. Böyle bir kasıtla da asla söylemedim." dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma savcısı ifadenin sonunda Aras'a "kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğinizi düşündünüz mü?" diye sordu. Aras ise cevaben, "Konuşmamda belirttiğim konular içerisinde kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğimi düşünmüyorum. Anlattıklarım kişisel gözlemlerimdir" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.