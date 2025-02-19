İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre boğaz trafiği yeniden trafiğe açıldı.
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alınmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.
BOĞAZ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI
Yapılan açıklamaya göre "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı." ifadesi kullanıldı.