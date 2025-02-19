Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alınmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

BOĞAZ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

Yapılan açıklamaya göre "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı." ifadesi kullanıldı.