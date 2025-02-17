Malatya'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2025-02-17
Saat:18:41:23 TSİ
Enlem:38.30444 N
Boylam:38.77139 E
Derinlik:7.24 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-02-17 18:41:2338.3044438.771397.24MW4.4Kale (Malatya)Detay
2025-02-17 18:12:1236.7180625.877227.0ML3.6Ege DeniziDetay
2025-02-17 18:10:1336.8013925.818067.0ML3.0Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.39 km] Bodrum (Muğla)Detay
2025-02-17 17:57:1436.7902825.876117.0ML2.8Ege DeniziDetay
2025-02-17 17:46:1238.5127837.57757.0ML1.2Darende (Malatya)Detay
2025-02-17 17:33:4838.1338938.565287.02ML1.6Sincik (Adıyaman)Detay
2025-02-17 17:32:3439.9427839.128617.0ML1.6Refahiye (Erzincan)Detay
2025-02-17 17:12:2539.3347227.9057.2ML1.1Kırkağaç (Manisa)Detay
2025-02-17 17:05:3436.4480625.467227.0MW4.3Ege DeniziDetay
2025-02-17 16:53:1438.4608337.4936113.07ML1.4Darende (Malatya)Detay
2025-02-17 16:32:0036.65525.62257.0MW4.0Ege DeniziDetay
2025-02-17 16:21:2938.2747238.825567.38MW3.6Pütürge (Malatya)Detay
2025-02-17 16:00:2138.3052837.893069.09ML1.9Akçadağ (Malatya)Detay
2025-02-17 15:50:3139.3622240.916117.02ML1.5Karlıova (Bingöl)