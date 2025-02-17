17 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Malatya'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Malatya'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 18:53 Güncelleme: 17.02.2025 19:00
ABONE OL
Malatya’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD X paylaşımı | ahaber.com.trAFAD X paylaşımı | ahaber.com.tr

#DEPREM Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Kale (Malatya)

Tarih:2025-02-17

Saat:18:41:23 TSİ

Enlem:38.30444 N

Boylam:38.77139 E

Derinlik:7.24 km

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-02-17 18:41:2338.3044438.771397.24MW4.4Kale (Malatya)Detay

2025-02-17 18:12:1236.7180625.877227.0ML3.6Ege DeniziDetay

2025-02-17 18:10:1336.8013925.818067.0ML3.0Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.39 km] Bodrum (Muğla)Detay

2025-02-17 17:57:1436.7902825.876117.0ML2.8Ege DeniziDetay

2025-02-17 17:46:1238.5127837.57757.0ML1.2Darende (Malatya)Detay

2025-02-17 17:33:4838.1338938.565287.02ML1.6Sincik (Adıyaman)Detay

2025-02-17 17:32:3439.9427839.128617.0ML1.6Refahiye (Erzincan)Detay

2025-02-17 17:12:2539.3347227.9057.2ML1.1Kırkağaç (Manisa)Detay

2025-02-17 17:05:3436.4480625.467227.0MW4.3Ege DeniziDetay

2025-02-17 16:53:1438.4608337.4936113.07ML1.4Darende (Malatya)Detay

2025-02-17 16:32:0036.65525.62257.0MW4.0Ege DeniziDetay

2025-02-17 16:21:2938.2747238.825567.38MW3.6Pütürge (Malatya)Detay

2025-02-17 16:00:2138.3052837.893069.09ML1.9Akçadağ (Malatya)Detay

2025-02-17 15:50:3139.3622240.916117.02ML1.5Karlıova (Bingöl)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malatya’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu Malatya’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu Malatya’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör