Malatya’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.