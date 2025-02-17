Malatya'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin deprem uzmanı Şükrü Ersoy, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. ( A Haber ekran görüntüsü)

"YIKICI BİR DEPREM OLMAYACAK"

Şükrü Ersoy, Malatya'daki depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da 6 Şubat'tan sonra bu depremin meydana gelmesiyle ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar olmadığı için vatandaşlarda oldukça tedbirli davranıyor. Malatya'da Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Güneydoğu Anadolu Fay hattı var. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde Kuzey Anadolu Fay hattında kırılma meydana geldi. Kırılan bu fay uzun bir süre büyük bir deprem oluşturmayacak. Bu artçılar hariç yıkıcı bir deprem oluşturmayacak. Fakat Kuzeydeki Malatya depreminin tarihçesini tam olarak bilmiyoruz ama araştırma yapan birkaç arkadaşın bu fayın 7 ve üzerindeki büyüklükte deprem üretecek kapasiteye sahip olduğunu ifade ediyor. Ama burada hemen büyük bir depremin oluşturacağını söylemek spekülatif olur ama bir potansiyeli görmezden gelmediğini söylemek isterim."