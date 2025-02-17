Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy'dan A Haber'e özel açıklamalar: Yıkıcı bir sarsıntı bekleniyor mu?
AFAD, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.Yaşanan depreme ilişkin Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de Hikmet Öztürk'ün Ajans Akşama Doğru programına bağlanarak Malatya'daki deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
DEPREM Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2025-02-17
Saat:18:41:23 TSİ
Enlem:38.30444 N
Boylam:38.77139 E
Derinlik:7.24 km
UZMAN İSİMDEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınına katılarak Malatya'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ŞÜKRÜ ERSOY'DAN A HABER'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Hikmet Öztürk'ün sunduğu Ajans Akşama Doğru programında canlı bağlantıyla katılan Şükrü Ersoy, "Malatya'da olası bir deprem olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Ersoy, yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin, 6 Şubat depremlerinden önce yaşanması halinde birçok tavsiyede bulunması gerekeceğini belirterek büyük bir depremin beklenmediğinin altını çizdi.
"YIKICI BİR DEPREM OLMAYACAK"
Şükrü Ersoy, Malatya'daki depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Malatya'da 6 Şubat'tan sonra bu depremin meydana gelmesiyle ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar olmadığı için vatandaşlarda oldukça tedbirli davranıyor. Malatya'da Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Güneydoğu Anadolu Fay hattı var. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde Kuzey Anadolu Fay hattında kırılma meydana geldi. Kırılan bu fay uzun bir süre büyük bir deprem oluşturmayacak. Bu artçılar hariç yıkıcı bir deprem oluşturmayacak. Fakat Kuzeydeki Malatya depreminin tarihçesini tam olarak bilmiyoruz ama araştırma yapan birkaç arkadaşın bu fayın 7 ve üzerindeki büyüklükte deprem üretecek kapasiteye sahip olduğunu ifade ediyor. Ama burada hemen büyük bir depremin oluşturacağını söylemek spekülatif olur ama bir potansiyeli görmezden gelmediğini söylemek isterim."
"DOĞU ANADOLU'DA DEPREMİNİ BEKLEYEN FAYLAR VAR"
"Malatya'da bir deprem olacak diye söylediğimiz zaman 1 ay ya da 2 ay içerisinde bir deprem bekleniyor gibi bir varsayımdan yola çıkılıyor. Vatandaşları panik ettirmemek gerekiyor fakat Doğu Anadolu'da depremini bekleyen faylar var. Örneğin Bingöl'ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.8 depreminde Yedisu fayının deprem oluşturma potansiyeli var. Mesela fayın batısında olan ve 1992'de meydana gelen Erzincan depremiyle ilgili bir deprem beklentimiz yok. Yani sismik boşlukların nerelerde olduğu biliniyor. kesin olarak söyleme kapasitemiz yok."