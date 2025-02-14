KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Pakistan Başbakanı Şerif’e teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yayımladığı mesajda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında KKTC için sarf ettiği sözlerden dolayı teşekkür etti.

Mesajında Pakistan'ın, KKTC'nin haklı davasına verdiği sarsılmaz desteğe dikkati çeken Tatar şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında yapmış olduğu, 'Pakistan, Kuzey Kıbrıs davasına tam destek vermekte ve bu davada tereddütsüz bir şekilde Türkiye'nin yanında yer almaktadır.' şeklindeki açıklaması, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına güç vermiştir. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan ve KKTC'ye desteğini her vesileyle ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü açıklaması ile bizleri bir kez daha onurlandıran Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif nezdinde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ve halkına teşekkürlerimi sunuyorum. "

Tatar, mesajında, KKTC'nin, ana vatan Türkiye'den aldığı sarsılmaz güç, dost ve kardeş ülkelerin dayanışmaları ile çıkmış olduğu bu onurlu yolda, hak ettiği yeri en kısa sürede ulaşacağına inandığını da sözlerine ekledi.