NATO'dan "Savunma Sanayi" vurgusu: Türkiye'nin temeli çok güçlü

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Genel Sekreter, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten önemli ve Türkiye'de yaptığınız şeyin Avrupa'daki diğer müttefikler ve bizimle yakın bir işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Gerçekten de Türk sanayisi son ürünler de dahil olmak üzere en önemli parçaları tedarik ediyor. Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz."

Rutte, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerden daha fazla ve hızlı üretim beklediğini kaydetti.