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NATO'dan "Savunma Sanayi" vurgusu: Türkiye'nin temeli çok güçlü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 15:59 Güncelleme: 12.02.2025 16:43
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NATO’dan Savunma Sanayi vurgusu: Türkiye’nin temeli çok güçlü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye savunma sanayi alanında övgü dolu sözlerde bulunarak, 'Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü, yüzlerce şirket inovasyon için çalışıyor' dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın yapılacak ve yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ilk kez katılacağı Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte | Fotoğraf: AANATO Genel Sekreteri Mark Rutte | Fotoğraf: AA

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDE TEMELİ ÇOK GÜÇLÜ"

Türkiye'nin, İttifak'ın ve özellikle Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve ayrıca yeni ABD yönetiminin de gündeminde olan Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda oynayabileceği rol hakkında müttefik bakanlara ne gibi mesajlar ileteceğine dair sorusu üzerine Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici." dedi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Rutte, yüzlerce kuruluşun inovasyon tarafında çalıştığını, Savunma Sanayii Başkanlığının parçası olarak binlerce şirketin bulunduğunu belirterek, hem Ankara ziyareti sırasında hem de Brüksel'de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir araya geldiğini anımsattı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Genel Sekreter, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten önemli ve Türkiye'de yaptığınız şeyin Avrupa'daki diğer müttefikler ve bizimle yakın bir işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Gerçekten de Türk sanayisi son ürünler de dahil olmak üzere en önemli parçaları tedarik ediyor. Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz."

Rutte, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerden daha fazla ve hızlı üretim beklediğini kaydetti.

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NATO’dan Savunma Sanayi vurgusu: Türkiye’nin temeli çok güçlü NATO’dan Savunma Sanayi vurgusu: Türkiye’nin temeli çok güçlü NATO’dan Savunma Sanayi vurgusu: Türkiye’nin temeli çok güçlü

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