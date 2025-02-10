Kalyon PV’de talep toplama süreci başarıyla tamamlandı
Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında yer alan Avrupa’nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV)’nin halka arzında talep toplama süreci başarıyla sonuçlandı. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli yaptığı açıklamada, 'Halka arz sürecinde gördüğümüz yüksek talep, şirketimizin bu misyonuna duyulan güvenin açık bir göstergesidir.' dedi.
Kalyon PV halka arzında toplam 46.334.639 TL nominal değerli paylar satışa sunuldu.
Yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar ile yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar halka arza yoğun ilgi gösterdi.
Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4,48 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Halka arzda 290.801 yatırımcının talebi karşılandı.
"KLYPV" KODUYLA 13 ŞUBAT'TA!
Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul'da "KLYPV" kodu ile 13 Şubat'ta gerçekleşecek gong töreni sonrası işlem görmeye başlayacak.
Halka arz sonuçları ile ilgili olarak Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli şöyle konuştu:
"Güneş paneli, hücre, wafer ve ingot üretimi aşamalarını tek çatı altında toplayan Avrupa'nın ilk 'dikey entegre' üretim tesisi Kalyon PV'nin halka arzında önemli bir eşiği başarıyla geride bıraktık. Halka arz sürecine gösterilen yoğun ilgi, hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcıların şirketimize ve vizyonumuza duyduğu güvenin en somut göstergesidir.
Beklediğimiz gibi yatırımcılardan yoğun bir talep gördük. Yurt içi yatırımcılarımızın yanı sıra, yabancı yatırımcılardan gelen yoğun talep de oldukça memnuniyet verici oldu. Bu seviyede güçlü bir ilgi görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bize ortak olmayı seçen tüm yatırımcılarımıza şirketimize gösterdikleri teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Kalyon PV, Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma, yıllardır eksikliği vurgulanan yüksek teknolojili üretimi geliştirme ve ihracatı artırma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu çaba, 85 milyon vatandaşımızın ortak gurur kaynağıdır. Halka arz sürecinde gördüğümüz yüksek talep, şirketimizin bu misyonuna duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Amacımız; yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürerek, hem ülkemize hem de bize güvenen yatırımcılarımıza en iyi şekilde değer katmaya devam etmektir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Örümcekleri evinizden uzak tutmanın doğal yolu: Tek bir mutfak malzemesi ile etkili çözüm!
- LGS 2. örnek soru kitapçığı 2025 | Türkçe, Matematik, İnkılap, İngilizce... MEB LGS örnek sorular ve çözümleri
- Nekbe (Nakba) nedir? Büyük Felaket: Nekbe gününde ne oldu, Filistinliler için ne anlama geliyor?
- Sevgililer Günü'nde ekonomik ve anlamlı hediyeler 2025 | Sevgiliye alınabilecek hediye önerileri
- Fahri Doktora Beratı nedir, kimlere verilir? Fahri Doktora Beratı ne anlama geliyor?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, nereden yapılır? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri
- Altın alacaklar dikkat: 4.350 TL'ye hazır olun! İslam Memiş noktası virgülüne anlattı
- İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2025 | İŞKUR Gençlik Programı başladı mı, nasıl başvurulur? Gelir şartı var mı?
- Bu sefer daha kuvvetli: Kar yağışı İstanbul'a dönüyor! MGM'den 10 Şubat Pazartesi hava durumu raporu
- İOKBS sınav başvurusu 2025 | MEB bursluluk sınavı başvurusu başladı mı, şartları neler?
- Bugün okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? Kayseri, Tekirdağ, Samsun...
- CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı