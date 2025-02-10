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Kalyon PV’de talep toplama süreci başarıyla tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 16:48 Güncelleme: 10.02.2025 17:13
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Kalyon PV’de talep toplama süreci başarıyla tamamlandı

Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında yer alan Avrupa’nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV)’nin halka arzında talep toplama süreci başarıyla sonuçlandı. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli yaptığı açıklamada, 'Halka arz sürecinde gördüğümüz yüksek talep, şirketimizin bu misyonuna duyulan güvenin açık bir göstergesidir.' dedi.

Kalyon PV halka arzında toplam 46.334.639 TL nominal değerli paylar satışa sunuldu.

Kalyon PV'de talep toplama süreci tamamlandı | Fotoğraf: ahaber.com.trKalyon PV'de talep toplama süreci tamamlandı | Fotoğraf: ahaber.com.tr

Yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar ile yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar halka arza yoğun ilgi gösterdi.

Kalyon PV'de talep toplama süreci tamamlandı | Fotoğraf: ahaber.com.trKalyon PV'de talep toplama süreci tamamlandı | Fotoğraf: ahaber.com.tr

Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4,48 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Halka arzda 290.801 yatırımcının talebi karşılandı.

Kalyon PV'de talep toplama süreci tamamlandı | Fotoğraf: ahaber.com.trKalyon PV'de talep toplama süreci tamamlandı | Fotoğraf: ahaber.com.tr

"KLYPV" KODUYLA 13 ŞUBAT'TA!

Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul'da "KLYPV" kodu ile 13 Şubat'ta gerçekleşecek gong töreni sonrası işlem görmeye başlayacak.

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli | Fotoğraf: ahaber.com.trKalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli | Fotoğraf: ahaber.com.tr

Halka arz sonuçları ile ilgili olarak Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli şöyle konuştu:

"Güneş paneli, hücre, wafer ve ingot üretimi aşamalarını tek çatı altında toplayan Avrupa'nın ilk 'dikey entegre' üretim tesisi Kalyon PV'nin halka arzında önemli bir eşiği başarıyla geride bıraktık. Halka arz sürecine gösterilen yoğun ilgi, hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcıların şirketimize ve vizyonumuza duyduğu güvenin en somut göstergesidir.

Beklediğimiz gibi yatırımcılardan yoğun bir talep gördük. Yurt içi yatırımcılarımızın yanı sıra, yabancı yatırımcılardan gelen yoğun talep de oldukça memnuniyet verici oldu. Bu seviyede güçlü bir ilgi görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bize ortak olmayı seçen tüm yatırımcılarımıza şirketimize gösterdikleri teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Kalyon PV, Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma, yıllardır eksikliği vurgulanan yüksek teknolojili üretimi geliştirme ve ihracatı artırma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu çaba, 85 milyon vatandaşımızın ortak gurur kaynağıdır. Halka arz sürecinde gördüğümüz yüksek talep, şirketimizin bu misyonuna duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Amacımız; yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürerek, hem ülkemize hem de bize güvenen yatırımcılarımıza en iyi şekilde değer katmaya devam etmektir."

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Kalyon PV’de talep toplama süreci başarıyla tamamlandı Kalyon PV’de talep toplama süreci başarıyla tamamlandı Kalyon PV’de talep toplama süreci başarıyla tamamlandı

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