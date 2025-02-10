DEM Parti heyeti Kuzey Irak'a gidecek! "Terörsüz Türkiye" yolunda peş peşe kritik temaslar

DEM Parti'den Kuzey Irak ziyaretiyle ilgili açıklama geldi (A Haber arşiv)

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri eşlik edecek.

Heyetin, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek Bafil Talabani, Kubat Talabani ile görüşecek.

Yapılacak ziyaretlerde, İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin detaylarının paylaşılacağı ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Öcalan'a iletileceği öğrenildi.