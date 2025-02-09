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Emine Erdoğan'dan "sigara" uyarısı: Toplumun ve doğanın geleceğini tehdit ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 14:51
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Emine Erdoğan’dan sigara uyarısı: Toplumun ve doğanın geleceğini tehdit ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor' dedi.

Emine Erdoğan, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle sosyal medya hesabında bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor. Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum" dedi.

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Emine Erdoğan’dan sigara uyarısı: Toplumun ve doğanın geleceğini tehdit ediyor Emine Erdoğan’dan sigara uyarısı: Toplumun ve doğanın geleceğini tehdit ediyor Emine Erdoğan’dan sigara uyarısı: Toplumun ve doğanın geleceğini tehdit ediyor
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