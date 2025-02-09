AK Parti'de 8. Büyük Kongre hazırlığı! Başkan Erdoğan MKYK ve MYK'sında nasıl değişiklik yapacak?
AK Parti 23 Şubat'ta yapılacak 8. Büyük Kongre'ye hazırlanıyor. Partide, tarihe yön verecek ufuk, vizyon ve kadro bilinciyle 'değişim' için düğmeye basıldı. Öte yandan AK Parti'de il ve ilçe kongreleri tamamlandı. 81 ilde yapılan kongrelerde il başkanlarının yüzde 75'i ilçe başkanlarınınsa yüzde 55'i değişti. 23 Şubat'ta bin 607 delegenin oy vereceği kongrede, 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' teması kullanılacak.
AK Parti 8. Olağan Kongresi'ni 23 Şubat'ta gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
DELEGELER SANDIK BAŞINA GİDECEK
81 il ve 973 ilçede kongreler tamamlandı. İllerde değişim oranı yüzde 75'i bulurken, gözler büyük kongreye çevrildi.
AK Parti, 12 Ekim'de başlattığı kongre maratonunda sona geldi. Takvimler 23 Şubat'ı gösterdiğinde AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ni Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN: TARİHE YÖN VERECEK UFUK, VİZYON VE KADRO TASARIMIYLA...
Başkan Erdoğan, 29 Ocak Grup Toplantısı'nda, "23 Şubat'taki büyük kongremize hazırlanacağız. Büyük kongremizde, milletin huzuruna yine tarihe yön verecek bir ufuk, vizyon, kadro tasarımıyla çıkmayı arzuluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
"UMUDUN, İCRAATIN, GELECEĞİN ADI AK PARTİ" TEMASI
"Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" temasıyla yapılacak kongrede partinin en yetkili karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu için bin 607 delege seçim yapacak. Son kongresini Ekim 2023'te olağanüstü şekilde yapan AK Parti, bir kez daha kadrolarını yenileyecek.
MKYK VE MYK'DA DEĞİŞİM HAZIRLIĞI!
Başkan Erdoğan'ın 75 kişilik MKYK listesinde büyük oranda değişikliğe gidebileceği ifade ediliyor. Bunun ardından MYK yani genel başkan yardımcılarında da değişim olacak.
BAYRAK DEĞİŞİMİ: İSTANBUL İL BAŞKANI DEĞİŞTİ
AK Parti'de kritik görevlerde bayrak değişimi yaşandı.
Osman Nuri Kabaktepe İstanbul İl Başkanlığı görevini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e devretti. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nda da görev değişimine gidildi. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir yerini İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'a bıraktı. Eyüp Kadir İnan ise Gençlik Kolları Başkanlığını Yusuf İbiş'e devretti.