AK Parti’de 8. Büyük Kongre hazırlığı! Başkan Erdoğan MKYK ve MYK’sında nasıl değişiklik yapacak?

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"UMUDUN, İCRAATIN, GELECEĞİN ADI AK PARTİ" TEMASI

"Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" temasıyla yapılacak kongrede partinin en yetkili karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu için bin 607 delege seçim yapacak. Son kongresini Ekim 2023'te olağanüstü şekilde yapan AK Parti, bir kez daha kadrolarını yenileyecek.