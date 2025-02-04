Atamalar Resmi Gazete'de! MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne AFAD Başkanı Okay Memiş atandı. AFAD Başkanlığı'na ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o atamalar...
AFAD Başkanı Okay Memiş, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne getirildi.
Oktay Memiş'in yerine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. Mersin Valiliğine Atilla Toros atandı. Göç İdaresi Başkanlığına Hüseyin Kök atandı.
BÜYÜKELÇİ ATAMALARI
Moğolistan Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı.
Özbekistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ufuk Ulutaş atandı.
BASIN İLAN KURUMUNA ATAMALAR
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yönelik atamalar da yapıldı.
O isimler ise şu şekilde:
Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığına, Muhammed Gülyurt atandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.
Karara göre Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Genel Müdürlük Yardımcılığına 11 kişi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 3 kişi görevlerine atandı. Karara göre Ticaret Bakanlığında Gaziantep ve Karabük Ticaret İl Müdürleri görevden alınırken, 16 ile yeni Ticaret İl Müdürü görevlerine atandı.
MGK GENEL SEKRETERİ OKAY MEMİŞ KİMDİR?
1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı.
2018-2023 tarihleri arasında Erzurum Valisi olarak görev yapan Sn. Okay MEMİŞ, 11 Ağustos 2023 tarih ve 32276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/382 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, evli ve iki çocuk babasıdır.
TAŞKENT BÜYÜKELÇİSİ UFUK ULUTAŞ KİMDİR?
Ufuk Ulutaş 1980 yılında İskenderun'da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde, yüksek lisansını The Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümünde ve doktorasını Ankara YBU Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde İbranice ve Ortadoğu politikası dersleri almıştır. 2002-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi'nde çeşitli pozisyonlarda görev alan Dr. Ulutaş, bu süre zarfında Tarih Bölümünde araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak; Melton Yahudi Çalışmaları Merkezi'nde önce Samuel M. Melton ardından George M. & Renée K. Levine araştırmacısı olarak; Mershon Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde ise araştırma asistanı olarak çalışmıştır.
2006-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi'nde dünya tarihi dersleri vermiştir. SETA Washington DC'nin Ortadoğu Program Koordinatörlüğünü yürütmüş, Mogadişu merkezli Heritage Institute for Policy Studies isimli düşünce kuruluşunun yönetim kurulunda yer almıştır. 2013-2018 yılları arasında SETA Vakfı'nda Dış Politika Direktörü olarak görev yapmış, aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda TRT kanalında dış politika ağırlıklı bir program hazırlayıp sunmuştur. Büyükelçi Ulutaş 2018-2023 yılları arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanlığı görevini yürütmüştür.
Ortadoğu siyaseti ve tarihi, dinler tarihi, İsrail siyaseti ve Yahudi tarihi, Türk dış politikası ve ABD'nin Ortadoğu politikası üzerine çok sayıda akademik makale, kitap, kitap bölümü ve rapor kaleme almıştır. En son "The State of Savagery: ISIS in Syria" isimli kitabını yayınlayan Büyükelçi Ulutaş, Perceptions dergisinin yayın kurulu üyesidir.
AFAD BAŞKANI ALİ HAMZA PEHLİVAN KİMDİR?
Rize'nin Hemşin İlçesinde 1977 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hemşin'de tamamladı. Bir yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıllık lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde 1999 yılında başarı-onur belgesi sahibi olarak tamamladı. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve Mayıs 2000 tarihinde Artvin İli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Rize-Pazar İlçesinde Kaymakam Refikliği, İçişleri Bakanlık Merkezinde Mülkiye teftiş stajını yaptı. Ekim 2000-Mart2001 tarihleri arasında Milli Güvenlik Akademisinden 49.Dönem Müdavimi olarak mezun oldu.
Mart-Eylül 2001 tarihleri arasında Samsun'un Ladik İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevi yaptı. 2001-2002 yılları arasında İngiltere-Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi master tamamladı. Master tezini, Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim gibi fikir akımları ile İngiliz Hükümetlerinin Kamu Yönetimi alanında yaptığı Reform Çalışmalarından hareketle en yeni reform paketlerinden biri olan 'Kamu Hizmet Sözleşmeleri' içinde 'Hesapverebilirlik' anlayışı hakkında yazdı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir süre Vekil Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığının düzenlediği Kaymakamlık Kursuna katıldı. Kaymakamlık Tezini "Dünyada ve Türk İdari Yapısında Elektronik (e) Devlet Anlayışı" konusunda yazdı. Nisan 2003 tarihinde Giresun-Doğankent Kaymakamı olarak atandı. Ekim 2003-Ekim 2006 tarihleri arasında Erzincan-Kemah Kaymakamı, 01 Kasım 2006-10.09.2008 tarihleri arasında Hakkari Vali Yardımcısı, 21.09.2008-12.03.2012 tarihleri arasında Piraziz Kaymakamı ve aynı zamanda (son yedi aylık dönemde) Giresun Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Piraziz Kaymakamlığı döneminde Aralık 2008 - Aralık 2009 tarihleri arasında 12 ay süren askerlik hizmetini Personel Asteğmen olarak yerine getirdi. Birçok meslek içi eğitim ve seminer programına iştirak etti.
Bu bağlamda 2010 yılı içinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 45 günlük bir program dâhilinde Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde kamu yönetimi, kamu ve maliye politikaları, hukuk, güvenlik ve benzeri konularda düzenlenen seminerler ile ülkenin devlet, özel sektör ve toplumsal yapısı, uluslararası kuruluşlar, bilimsel, teknolojik ve sektörel faaliyetler konularında bilgi ve tetkik gezi programlarına katıldı. 23.03.2012- 25.07.2015 tarihleri arasında Göksun Kaymakamı ve 28.06.2015 – 30.06.2017 tarihleri arasında ise İznik Kaymakamı, 21.06.2017- 29.07.2019 tarihleri arasında Bayburt Valisi, 17.07.2019 - 12.05.2022 tarihleri arasında Şırnak Valisi olarak görev yaptı. 12.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin Valiliğine atanmıştır.
Ali Hamza Pehlivan, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.
MERSİN VALİSİ ATİLLA TOROS KİMDİR?
1969 yılında Tatvan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve buradan 1989 yılında mezun oldu.
2002-2004 yılları arasında Kahramanmaraş S.İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1996-1997 yılları arasında 8 ay süreyle askerlik hizmetini yaptı. 1990 yılında Bayburt Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Çanakkale/Yenice Kaymakam Vekili görevinde bulunduktan sonra, yurtdışı stajı kapsamında 8 ay süreyle İngiltere'de eğitim gördü. Akabinde Giresun/Yağlıdere Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.
Kaymakam adaylığı sürecinden sonra; 1994-97 yılları arasında Kayseri/Özvatan Kaymakamı, 1997-99 yılları arasında Adıyaman/Sincik Kaymakamı, 1999-2002 yılları arasında Kahramanmaraş/Göksun Kaymakamı olarak görev yaptı.
2002 yılında Mülkiye Müfettişi olarak atandı. Bu görevini 2014 yılına kadar sürdürdü. Bu uzun süreçte atandığı geçici görevleri de oldu. 2003-2006 yılları arasında geçici görevle Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından 2008-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık Makamına bağlı olarak kurulan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Taslağı oluşturmak ve buna bağlı olarak kurulacak 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür olarak görevlendirildi. 09.03.2014 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürü olarak atandı.
Son olarak 14.07.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Atilla Toros Göç İdaresi Başkanlığına atandı.