Kabine toplantısı başladı! Masada gündem yoğun
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantıda, ekonomideki gelişmeler, Bolu'daki yangın faciasına dair soruşturma süreci, terörle mücadele, Gazze'deki ateşkes süreci ve Suriye'deki yeni dönem ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 16.50'de başladı.
EKONOMİ ANA GÜNDEM
Kabine'de ilk gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor.
TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
Kabindede terörle mücadele operasyonları da masada yer alıyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son operasyonlar ele alınacak.
Öte yandan ülke içindeki terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da masada olacak.
BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI
Kabinenin bir diğer gündem başlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciası olacak. Yangın ve otel denetimlerine ilişkin atılabilecek adımların toplantıda ayrıntılandırılması bekleniyor.
GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ
Kabine gündeminde, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması da bulunuyor. Türkiye'nin diplomatik temasları çerçevesinde, dört tur esir takası gerçekleştirilmişti. Toplantıda, Gazze'deki insani durum, ateşkesin kalıcılığı ve Türkiye'nin barış için atacağı yeni adımlar masaya yatırılacak.
SURİYE'DE ATILACAK ADIMLAR
Geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye'nin yeni yönetimiyle kritik temaslarda bulunmuştu. Kabine toplantısında, Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye'nin diplomatik hamleleri ve bölgedeki yeni dengeler detaylı olarak görüşülecek. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Türkiye'ye gelerek Başkan Erdoğan ile görüşecek.