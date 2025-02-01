Çanakkale Boğazı’nda sis engeli! Transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 17.40 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.