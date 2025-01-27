Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü! MSB'den açıklama geldi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada 'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok.' denildi. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok."