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Bingöl’de 34 adet telefon ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 23:21
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Bingöl’de 34 adet telefon ele geçirildi

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 34 adet telefon ve çok sayıda aksesuar ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Bingöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; 15 adet iPhone marka akıllı cep telefonu, 6 adet kayıt dışı Android akıllı cep telefonu, 13 adet klonlanmış Android akıllı cep telefonu, 24 adet kablosuz kulaklık, 10 adet farklı markalarda akıllı saat, 20 adet kablolu kulaklık, 65 adet USB-C şarj kablosu, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Şüpheli şahsın 5607 SKM kapsamında ifadesi alınıp adli işlem başlatılmıştır" denildi.

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Bingöl’de 34 adet telefon ele geçirildi Bingöl’de 34 adet telefon ele geçirildi Bingöl’de 34 adet telefon ele geçirildi
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