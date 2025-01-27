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Bakan Fidan Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 22:36
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Bakan Fidan Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan Mevidaşı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İki bakan, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıkları değerlendirdi, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Bakan Fidan Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü Bakan Fidan Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü Bakan Fidan Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü
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