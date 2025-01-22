Davut Gül, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin Ocak ayı Olağan Toplantısı'nda öğrencileri ilgilendiren önemli mesajlar verdi. Gül, İSO Olağan Toplantısı'nda Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenleri anarak Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı. İSO'nun Türk sanayisinin lokomotifi olma rolünü daha iyi anladıklarını dile getiren Gül, bu başarının güçlü kurumsal kapasitenin ve büyük emeklerin sonucu olduğunu kaydetti.

Vali Gül, İSO'nun meslek liselerini himaye ederek sanayiyle entegre eğitim modeli geliştirdiğine dikkati çekti ve meslek liselerinin yalnızca okul yapımından ibaret olmadığını, öğretmenlerin ve öğrencilerin sanayiyle iç içe, tecrübe paylaşımıyla aranan elemanlar olarak yetiştiğine şahitlik ettiklerini bildirdi.

DEZAVANTAJLI MAHALLELERE ETÜT MERKEZİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocuk Vakfı'ndaki çalışmaların üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek; "İlk önceliğimiz dezavantajlı çocuklar. Yani fırsat bulamamış, imkan bulamamış çocuklarımızı eğitimleriyle, sağlıklarıyla ve buna benzer ihtiyaçlarıyla ilgili katkı sunan yapımız var. En somut çalışmamız, şu an sayımız 160, dezavantajlı mahallelerde etüt merkezleri oluşturduk. Buna 'ödev evleri' diyoruz. Özeti şu: Çocuk okuldan geldikten sonra ders çalışacaksa yürüme mesafesinde gidip ödevlerini yapacağı, rehberlik hizmeti alacağı bir yer. Çocuğun herhangi bir konuda bağımlı olmasını engellemeye çalışıyoruz. Ailesinde alamadığı destekleri vermeye çalışıyoruz ve çocuğun o dezavantajını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz." dedi.

"ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA DÜZENLİ BURS VERİYORUZ"

"Örneğin Sivas'ta bir çocuk 8. sınıfta sınava girdi, 500 üzerinden 500 tam puan aldı ve İstanbul'daki okullarımızdan birini tercih etti. Biz, İstanbul Çocukları Vakfı olarak bunlara ağabeylik, ablalık, babalık, annelik yapıyoruz. Bu çocuklara düzenli burs veriyoruz. Bu çocukların Türkiye'nin geleceğinde olmaları için dünyanın neresine giderlerse gitsinler, ne iş yaparlarsa yapsınlar, bu toprakları unutmamalarını istiyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki içimizdeki en zeki çocuklar. Şu an sayımız 845. Türkiye'nin herhangi bir köşesinden gelip 500 üzerinde tam puan alan çocuklara, sanayi odamızla, ticaret odamızla, ihracatçılar meclisimizle, hayırseverlerimizle birlikte düzenli burs veriyoruz, onların sorunlarıyla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.